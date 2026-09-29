Hatalmas tűz pusztított egy nógrádi faluban, több autó is lángra kapott - videó

Hatalmas lángok csaptak fel kedd délután egy endrefalvai családi ház udvarán, a tűz pedig három ingatlan kertjére is átterjedt. Több jármű, gumiabroncsok és rongybálák égtek, a helyszínre két városból is nagy erőkkel érkeztek a tűzoltók – adta hírül a Nool.hu.

Több udvart érintett a kedd délután keletkezett tűz Endrefalván.

Fotó: Facebook / Szécsényfelfalu ÖTE

Több udvar is lángolt

Az eset Endrefalván, a Dózsa György úton, a 22-es főút közelében történt.

Egy családi ház udvarán négy bontott jármű, gumiabroncsok és mintegy 15 négyzetméteren rongybálák kaptak lángra.

A tűz gyorsan továbbterjedt, és összesen három ingatlan kertjét érintette. A lángok megfékezéséhez a szécsényi és salgótarjáni hivatásos tűzoltók, valamint a Szécsényfelfalu Községi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is a helyszínre vonultak.

A tűzzel érintett területen egy gázpalackot is találtak.

Az eszközt visszahűtötték, majd biztonságos távolságra vitték a lángoktól.

Végül három vízsugárral sikerült megfékezni a tüzet, szerencsére senki sem sérült meg.

A Szécsényfelfalu ÖTE a Facebook-oldalán videót is közzétett a beavatkozásról, amelyen látható, ahogy a tűzoltók felveszik a harcot a lángokkal.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy három fiatal gyors közbelépésének köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy súlyosabb tragédia történjen egy pusztaszabolcsi lakástűznél.