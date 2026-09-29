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családi ház

Hatalmas tűz pusztított egy nógrádi faluban, több autó is lángra kapott - videó

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Három ingatlan kertjét is elérte a tűz Endrefalván, ahol négy bontott jármű és nagy mennyiségű éghető anyag kapott lángra. Egy gázpalackot is találtak a területen.
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családi háztűzjármű

Hatalmas lángok csaptak fel kedd délután egy endrefalvai családi ház udvarán, a tűz pedig három ingatlan kertjére is átterjedt. Több jármű, gumiabroncsok és rongybálák égtek, a helyszínre két városból is nagy erőkkel érkeztek a tűzoltók – adta hírül a Nool.hu.

tűz
Több udvart érintett a kedd délután keletkezett tűz Endrefalván.
Fotó: Facebook / Szécsényfelfalu ÖTE

Több udvar is lángolt

Az eset Endrefalván, a Dózsa György úton, a 22-es főút közelében történt. 

Egy családi ház udvarán négy bontott jármű, gumiabroncsok és mintegy 15 négyzetméteren rongybálák kaptak lángra.

A tűz gyorsan továbbterjedt, és összesen három ingatlan kertjét érintette. A lángok megfékezéséhez a szécsényi és salgótarjáni hivatásos tűzoltók, valamint a Szécsényfelfalu Községi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is a helyszínre vonultak.

A tűzzel érintett területen egy gázpalackot is találtak. 

Az eszközt visszahűtötték, majd biztonságos távolságra vitték a lángoktól.

Végül három vízsugárral sikerült megfékezni a tüzet, szerencsére senki sem sérült meg.

A Szécsényfelfalu ÖTE a Facebook-oldalán videót is közzétett a beavatkozásról, amelyen látható, ahogy a tűzoltók felveszik a harcot a lángokkal.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy három fiatal gyors közbelépésének köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy súlyosabb tragédia történjen egy pusztaszabolcsi lakástűznél

 

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