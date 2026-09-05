Hatalmas tűz Szegeden: 13 autó és egy kisteherautó borult lángba

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók szombaton egy szegedi tűzesethez, ahol több jármű is lángra kapott. Az oltás közben egy gázpalackot is kihoztak a területről, amelyet visszahűtöttek.
Tizenhárom autó és egy kisteherautó égett egy szegedi telephelyen, a tűzoltók eloltották a lángokat - közölte a katasztrófavédelem szombaton a honlapján.
Tűz Szegeden: 13 autó és egy kisteherautó égett ki egy telephelyen
A tájékoztató szerint a tűz egy öthektáros területen volt a Czibula utcánál, az egységek a telephelyen álló bódéból kihoztak egy gázpalackot, amelyet visszahűtöttek.
Közölték: a szegedi, a hódmezővásárhelyi és a ruzsai hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltották el a tüzet.
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