Hatalmas tűz Szegeden: 13 autó és egy kisteherautó borult lángba

Tizenhárom autó és egy kisteherautó égett egy szegedi telephelyen, a tűzoltók eloltották a lángokat - közölte a katasztrófavédelem szombaton a honlapján.

Tűz Szegeden: 13 autó és egy kisteherautó égett ki egy telephelyen Fotó: unsplash.com

Tűz Szegeden: 13 autó és egy kisteherautó égett ki egy telephelyen

A tájékoztató szerint a tűz egy öthektáros területen volt a Czibula utcánál, az egységek a telephelyen álló bódéból kihoztak egy gázpalackot, amelyet visszahűtöttek.

Közölték: a szegedi, a hódmezővásárhelyi és a ruzsai hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltották el a tüzet.