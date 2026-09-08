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tűz

Videón a Stefánia úti tűz: gyerekekkel és kutyákkal a karjaikban menekültek a lakók lángoló társasházból

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Kigyulladt egy társasház, Budapest XIV. kerületében, a Stefánia úton, az Egressy út közelében kedd délután. A tűz átterjedt két lakásra, három erkélyre, valamint több szomszédos épületet is veszélyeztetett.
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tűzZuglóBudapest

Mint korábban megírtuk, több tűzoltóautó vonult ki egy Stefánia úti tűzesethez kedd délután. A lángok a Puskás Aréna környékén, egy szemközti társasházban csaptak fel. 

tűz
A tűz megfékezésén 57 tűzoltó 17 járművel vett részt
Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók nyolc vízsugárral oltották el a lángokat.

A tűz megfékezésén 57 tűzoltó 17 járművel vett részt.

Az épület átmenetileg lakhatatlanná vált, az ott lakók rokonokhoz mentek.

Percek alatt égett le két lakás és a tető, összesen 20 ember rohant ki az utcára: volt a ki a gyerekével vagy a kutyájával a kezében – hangzott el a TV2 Híradójában. Még vizsgálják, mi okozta a tüzet.

Az Origo munkatársai a tűz helyszínéről jelentkeztek

Több lakóval is találkoztak az utcán az Origo munkatársai. Egy részük sokkhatás alatt állt, ezért nem szerettek volna nyilatkozni. Az orvosként dolgozó László éppen az otthonában tartózkodott a feleségével, amikor észrevette, hogy az erkélyük fölé nyíló napernyő lángol.

Elkezdtük oltani, de a szemközti házból valaki átkiabált, hogy azonnal fejezzük be és meneküljünk, mert ég a háztető. Hirtelen nem éreztük az egészet tragédiának, de amit tudtunk, kézbe vettük, és elhagytuk a lakást. Jobbnak láttuk, ha engedelmeskedünk

mondta az Origónak.

 

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