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tűz

Hatalmas lángok és fekete füst: brutális tűz tombol Egerlövő közelében - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Felcsaptak a lángok Egerlövő közelében. A tűz következtében hatalmas fekete füst keletkezett, amely Tiszafüredről is jól látható.
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tűzEgerlövőfüstMezőkövesd

Hatalmas tűz tombol Egerlövő közelében, méretes lángok és fekete füst kíséretében. A tűzvészről a Tiszafüred Időjárás nevű Facebook-csoportban is beszámoltak, hozzátéve, a füst még Tiszafüredről is látható.

Tűz van Egerlövő közelében / Fotó: Youtube

Tűz van Egerlövő közelében

A nagy füst Tiszafüredről is jól látható. Amint bővebb információink, lesznek beszámolunk róla

- tették hozzá.

Mindeközben a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Facebook-oldalon azt közölték, a  Szentistvánról is észlelhető fekete füst egy, a Mezőkövesd és Egerlövő közötti útvonaltól nyugatra fekvő, külterületi ingatlan tűzesetével függ össze, és felhívták a figyelmet a szálló pernye okozta szennyeződésre is.

Hétfő délután egy kiszáradt rét kapott lángra Felsőzsolcán, miután a Táncsics utcában lakók a szemetüket égették. A helyszínre a Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltók érkeztek, akik rövid időn belül megfékezték a lángokat, mialatt a tűzgyújtók a hulladékégetés miatt magas bírságra számíthatnak.

 

 

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