Hatalmas lángok és fekete füst: brutális tűz tombol Egerlövő közelében - videó

Hatalmas tűz tombol Egerlövő közelében, méretes lángok és fekete füst kíséretében. A tűzvészről a Tiszafüred Időjárás nevű Facebook-csoportban is beszámoltak, hozzátéve, a füst még Tiszafüredről is látható.
Tűz van Egerlövő közelében
A nagy füst Tiszafüredről is jól látható. Amint bővebb információink, lesznek beszámolunk róla
- tették hozzá.
Mindeközben a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Facebook-oldalon azt közölték, a Szentistvánról is észlelhető fekete füst egy, a Mezőkövesd és Egerlövő közötti útvonaltól nyugatra fekvő, külterületi ingatlan tűzesetével függ össze, és felhívták a figyelmet a szálló pernye okozta szennyeződésre is.
Hétfő délután egy kiszáradt rét kapott lángra Felsőzsolcán, miután a Táncsics utcában lakók a szemetüket égették. A helyszínre a Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltók érkeztek, akik rövid időn belül megfékezték a lángokat, mialatt a tűzgyújtók a hulladékégetés miatt magas bírságra számíthatnak.