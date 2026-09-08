Hatalmas lángok és fekete füst: brutális tűz tombol Egerlövő közelében - videó

Hatalmas tűz tombol Egerlövő közelében, méretes lángok és fekete füst kíséretében. A tűzvészről a Tiszafüred Időjárás nevű Facebook-csoportban is beszámoltak, hozzátéve, a füst még Tiszafüredről is látható.

Tűz van Egerlövő közelében / Fotó: Youtube

Tűz van Egerlövő közelében

A nagy füst Tiszafüredről is jól látható. Amint bővebb információink, lesznek beszámolunk róla

- tették hozzá.

Mindeközben a Szentistván Nagyközség Önkormányzata Facebook-oldalon azt közölték, a Szentistvánról is észlelhető fekete füst egy, a Mezőkövesd és Egerlövő közötti útvonaltól nyugatra fekvő, külterületi ingatlan tűzesetével függ össze, és felhívták a figyelmet a szálló pernye okozta szennyeződésre is.