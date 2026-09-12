Tűzoltók rohantak Zalában: mosogatógép kapott lángra egy családi házban

Lángra kapott egy mosogatógép egy semjénházai családi ház konyhájában szombat délelőtt. A lakók a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották a tüzet és áramtalanították az épületet, így a lángok nem terjedtek tovább, senki sem sérült meg.
Lángra kapott egy mosogatógép egy családi ház konyhájában szombaton délelőtt Semjénházán, a Petőfi Sándor úton, közölte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínre a letenyei hivatásos tűzoltók érkeztek, akiknek már csak át kellett vizsgálni az épületet, miután a lakók a tűzoltók kiérkezése előtt áramtalanították az ingatlant, majd eloltották a tüzet. A hatóság átszellőztette a füsttel megtelt házat.
Mosogatógép kapott lángra: pillanatok alatt füsttel telt meg a ház a tűz miatt
A tűz nem terjedt át másra, személyi sérülés nem történt
- írja a Zaol.
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