Rohantak a tűzoltók: hatalmas fekete füst szállt fel Felsőzsolcán

Hatalmas füst szállt fel Felsőzsolcán, miután szemétégetés miatt lángra kapott egy kiszáradt rét hétfőn. Felsőzsolca Város Hivatalos oldalán azt írták, a Táncsics utcában lakók égették a szemetüket aznap délután a réten, ennek következtében szállt fel a területről a fekete füst.

Tűz ütött ki Felsőzsolcán hétfő délután / Fotó: Facebook / Felsőzsolca Város Hivatalos oldala

Tűz ütött ki Felsőzsolcán hétfő délután

Az égő hulladékról az aszályos időben kiszáradt rétre gyorsan átterjedtek a lángok, azonban a helyszínre elsőként kiérő Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltók rövid időn belül megfékezték azokat, majd eloltották a tüzet.

A hatóságok felé megtörtént az eset jelentése, a tűzgyújtók a hulladékégetés miatt magas bírságra számíthatnak.