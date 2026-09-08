Rohantak a tűzoltók: hatalmas fekete füst szállt fel Felsőzsolcán

Hatalmas füst szállt fel Felsőzsolcán, miután szemétégetés miatt lángra kapott egy kiszáradt rét hétfőn. Felsőzsolca Város Hivatalos oldalán azt írták, a Táncsics utcában lakók égették a szemetüket aznap délután a réten, ennek következtében szállt fel a területről a fekete füst.
Tűz ütött ki Felsőzsolcán hétfő délután
Az égő hulladékról az aszályos időben kiszáradt rétre gyorsan átterjedtek a lángok, azonban a helyszínre elsőként kiérő Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltók rövid időn belül megfékezték azokat, majd eloltották a tüzet.
A hatóságok felé megtörtént az eset jelentése, a tűzgyújtók a hulladékégetés miatt magas bírságra számíthatnak.
Hétfő reggel gyulladt ki egy melléképület Somogysárdon. Az épület teljesen leégett, majd a tűz átterjedt a lakóház tetőszerkezetére is. A kaposvári hivatásos tűzoltók ekkor kimentettek egy kiskutyát a főépületből és kihoztak két gázpalackot is, amelyek közül az egyik korábban felhasadt. Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával mintegy két és fél óra alatt fékezték meg teljesen a lángokat, az épület azonban lakhatatlanná vált.