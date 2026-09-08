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tűz

Rohantak a tűzoltók: hatalmas fekete füst szállt fel Felsőzsolcán

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Lángra kapott egy kiszáradt rét Felsőzsolcán, miután a Táncsics utcában lakók a szemetüket égették hétfőn. A helyszínre a Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltók érkeztek, akik rövid időn belül megfékezték a lángokat, mialatt a tűzgyújtók a hulladékégetés miatt magas bírságra számíthatnak.
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Hatalmas füst szállt fel Felsőzsolcán, miután szemétégetés miatt lángra kapott egy kiszáradt rét hétfőn. Felsőzsolca Város Hivatalos oldalán azt írták, a Táncsics utcában lakók égették a szemetüket aznap délután a réten, ennek következtében szállt fel a területről a fekete füst.

Tűz ütött ki Felsőzsolcán hétfő délután / Fotó: Facebook / Felsőzsolca Város Hivatalos oldala

Tűz ütött ki Felsőzsolcán hétfő délután

Az égő hulladékról az aszályos időben kiszáradt rétre gyorsan átterjedtek a lángok, azonban a helyszínre elsőként kiérő Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltók rövid időn belül megfékezték azokat, majd eloltották a tüzet. 

A hatóságok felé megtörtént az eset jelentése, a tűzgyújtók a hulladékégetés miatt magas bírságra számíthatnak.

Hétfő reggel gyulladt ki egy melléképület Somogysárdon. Az épület teljesen leégett, majd a tűz átterjedt a lakóház tetőszerkezetére is. A kaposvári hivatásos tűzoltók ekkor kimentettek egy kiskutyát a főépületből és kihoztak két gázpalackot is, amelyek közül az egyik korábban felhasadt. Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával mintegy két és fél óra alatt fékezték meg teljesen a lángokat, az épület azonban lakhatatlanná vált.

 

 

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