Felcsaptak a lángok Veszprémben, melegedőbuszt küldtek a társasházhoz

Tűz keletkezett egy társasházi lakásban, Veszprémben, a Haszkovó utcában. Az ingatlan egyik szobája égett.

A tűzeset körülményei még nem tisztázottak / Fotó: magnific.com

Tűz Veszprémben: kiürítették az épületet

A veszprémi és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett két vízsugárral oltották el a lángokat. Az épületet kiürítették, számukra melegedőbuszt érkezik a helyszínre. A rajok jelenleg az utómunkálatokat végzik - írja a Katasztrófavédelem.