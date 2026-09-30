Felcsaptak a lángok Veszprémben, melegedőbuszt küldtek a társasházhoz

Egy szobában történt meg a baj. A tűzeset körülményeit vizsgálják.
Tűz keletkezett egy társasházi lakásban, Veszprémben, a Haszkovó utcában. Az ingatlan egyik szobája égett.
Tűz Veszprémben: kiürítették az épületet
A veszprémi és a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett két vízsugárral oltották el a lángokat. Az épületet kiürítették, számukra melegedőbuszt érkezik a helyszínre. A rajok jelenleg az utómunkálatokat végzik - írja a Katasztrófavédelem.
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Három ingatlan kertjét is elérte a tűz Endrefalván, ahol négy bontott jármű és nagy mennyiségű éghető anyag kapott lángra. Egy gázpalackot is találtak a területen.
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