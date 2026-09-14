Mentőt és tűzoltó riasztottak a helyszínre: beszakadt az aszfalt Rákospalotán - fotó

Alámosta a víz, emiatt beszakadt az aszfalt a főváros tizenötödik kerületében, a Sződliget utcában. Az eset érintett egy BKK-buszt is. A katasztrófavédelem közlése szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, az utat egy szakaszon lezárták. A buszon harminc-negyven ember utazott, a helyszínre mentő is érkezett.

Mentőt és tűzoltót riasztottak a helyszínre, miután beszakadt az aszfalt Rákospalotán / Fotó: MediaWorks

Mentő és tűzoltó érkezett a Sződliget utcába

Az eset kapcsán további információ egyelőre nem érkezett: a BKK Info Facebook-oldalán annyit közöltek, baleset miatt lezárták a XV., Sződliget utcát a Morzsa utcánál. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296A autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza fejedelem tér, a Sződliget utca és a Fő út megállót.

A baleset helyszínéről a 1151 Budapest, Rákospalota Kertváros Facebook-csoportban osztottak meg fotókat, amelyeket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

Néhány hónapja egy jelentős csőtörés miatt borult fel napokra a közlekedés rendje a XIII. kerületben, a Róbert Károly körúton. A probléma egy még az 1980-as években lefektetett, nagy átmérőjű vízvezetéken keletkezett. A meghibásodás következtében nagy mennyiségű víz tört a felszínre, amely alámosta az út szerkezetét, és mintegy kétszáz négyzetméteren beszakadt az aszfalt. A részleteket ITT lehet elolvasni!