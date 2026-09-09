Óriási volt a döbbenet, házfalba rohant egy tűzoltóautó

Házfalba rohant egy vélhetően műszaki hibás tűzoltóautó szombaton a Vas megyei Egervölgyön. A szobában épp nem volt senki, így a balesetnek nincs sérültje.

A sofőr használta a rögzítőféket, a tűzoltóautó mégis elszabadult / Fotó: MediaWorks

A tűzoltóautó nagy kárt okozott

A balesetet követően család egyelőre lefóliázta a falat, mert leomlott a vakolat és nagy repedések is keletkeztek rajta. Még várják a statikus szakvéleményét. A tűzoltó egyesület elnöke szerint műszaki hiba történhetett, állítása szerint ugyanis a sofőr használta a rögzítőféket. Az ő káruk is jelentős.

Csak arra lett figyelmes a gyerkőc, hogy »jön egy autó, anya vigyázz«, és abban a pillanatban egy nagy csattanás és az autó sofőr nélkül belelandolt a házba

- mondta el az RTL Híradónak a házban élő férfi, Bajnok Imre, akinek családtagjai épp a konyhában voltak. Hozzátette, a feltételezések szerint többmilliós a kár.