Cigivel és pálinkával kínálta 13 éves lányát egy férfi Békés megyében, a gyerel rosszul lett

Vádat emeltek kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt egy férfi ellen, aki 13 éves lányának rendszeresen alkoholt és cigarettát adott – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség az MTI-vel szerdán.

Vádat emeltek a lányát leitató apa ellen. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Vádat emeltek a lányát leitató apa ellen

A Szeghalmi Járási Ügyészség próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a 37 éves büntetlen előéletű bucsai férfival szemben, továbbá kezdeményezte szülői felügyeleti jogának megszüntetését.

A férfinál kéthetente, péntek délutántól vasárnap estig tartózkodtak gyerekei.

Ilyenkor a férfi több alkalommal ajánlotta jelenleg 13 éves lánygyermekének, hogy fogyasszon alkoholt: pálinkát, bort, sört vagy vodkát.

2025 karácsonyán az apa olyan mennyiségű alkohol fogyasztását engedélyezte a kislánynak, hogy az rosszul lett. Ezt a férfi szórakoztatónak találta és felvételt készített róla.

Emellett engedte a lánynak, hogy elektromos és hagyományos cigarettát szívjon.

A férfi elvitelre is adott cigarettát és gyújtót a lánynak.

A férfi ittas állapotban több esetben veszekedett az élettársával a gyermekei jelenlétében, és előfordult, hogy tettleg bántalmazta őt, ami miatt a kislány közéjük állt. Emiatt a férfi többször meglökte és úgy pofon ütötte a gyereket. A férfi veszélyeztette a kiskorú gyermek testi, erkölcsi és érzelmi fejlődését – írta az ügyészség.