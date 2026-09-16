Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mozgósít a jobboldal, vasárnapra tüntetést, október 23-ra pedig békemenetet szerveznek

ügyészség

Cigivel és pálinkával kínálta 13 éves lányát egy férfi Békés megyében, a gyerel rosszul lett

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Pálinkával, sörrel, borral vagy vodkával kínálta kiskorú lányát egy férfi. Az apa ellen most vádat emeltek, valamint próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozták
Link másolása
Vágólapra másolva!
ügyészségkiskorú veszélyeztetésevádemelésalkohol

Vádat emeltek kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt egy férfi ellen, aki 13 éves lányának rendszeresen alkoholt és cigarettát adott – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség az MTI-vel szerdán.

Vádat emeltek a lányát leitató apa ellen.
Vádat emeltek a lányát leitató apa ellen. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Vádat emeltek a lányát leitató apa ellen

A Szeghalmi Járási Ügyészség próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a 37 éves büntetlen előéletű bucsai férfival szemben, továbbá kezdeményezte szülői felügyeleti jogának megszüntetését.

A férfinál kéthetente, péntek délutántól vasárnap estig tartózkodtak gyerekei.

 Ilyenkor a férfi több alkalommal ajánlotta jelenleg 13 éves lánygyermekének, hogy fogyasszon alkoholt: pálinkát, bort, sört vagy vodkát.

 2025 karácsonyán az apa olyan mennyiségű alkohol fogyasztását engedélyezte a kislánynak, hogy az rosszul lett. Ezt a férfi szórakoztatónak találta és felvételt készített róla. 

Emellett engedte a lánynak, hogy elektromos és hagyományos cigarettát szívjon. 

A férfi elvitelre is adott cigarettát és gyújtót a lánynak.

A férfi ittas állapotban több esetben veszekedett az élettársával a gyermekei jelenlétében, és előfordult, hogy tettleg bántalmazta őt, ami miatt a kislány közéjük állt. Emiatt a férfi többször meglökte és úgy pofon ütötte a gyereket. A férfi veszélyeztette a kiskorú gyermek testi, erkölcsi és érzelmi fejlődését – írta az ügyészség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!