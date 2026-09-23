Mentőautónak ugrott egy szarvas, egymást érték a vadgázolások Veszprém megyében – fotók

Éjszaka újabb vadgázolás történt Veszprém megyében a 8-as főút 84-es kilométerénél. A balesetben egy szarvast ütött el egy jármű, az állat elpusztult.
Nem ez volt az egyetlen hasonló baleset az elmúlt napokban.
Hétfőn az Ajka és Padrag közötti útszakaszon egy szarvas egy mentőautónak ugrott.
Szerencsére egyik balesetben sem sérült meg senki – írja a VEOL.
A történtek azonban ismét ráirányítják a figyelmet arra, hogy a szarvasbőgés időszakában fokozott óvatosságra van szükség az utakon. A vadak ilyenkor bárhol felbukkanhatnak, ezért a közlekedőknek érdemes körültekintőbben vezetniük.
Ősszel újra nagyobb a vadgázolás veszélye: ezt tedd, ha őz ugrik az autó elé
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