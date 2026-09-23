Mentőautónak ugrott egy szarvas, egymást érték a vadgázolások Veszprém megyében – fotók

Éjszaka újabb vadgázolás történt Veszprém megyében a 8-as főút 84-es kilométerénél. A balesetben egy szarvast ütött el egy jármű, az állat elpusztult.

Rövid idő alatt két vadgázolás is történt a megyében

Fotó: Facebook/Ajkamentők

Nem ez volt az egyetlen hasonló baleset az elmúlt napokban.

Hétfőn az Ajka és Padrag közötti útszakaszon egy szarvas egy mentőautónak ugrott.

Szerencsére egyik balesetben sem sérült meg senki – írja a VEOL.

Fotó: Facebook/Ajkamentők

A történtek azonban ismét ráirányítják a figyelmet arra, hogy a szarvasbőgés időszakában fokozott óvatosságra van szükség az utakon. A vadak ilyenkor bárhol felbukkanhatnak, ezért a közlekedőknek érdemes körültekintőbben vezetniük.

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Brutális veszély leselkedik az autósokra: augusztus végétől november közepéig különösen veszélyessé válnak az ország erdős útjai, többek között a gímszarvasok és vaddisznók miatt. Cikkünkből kiderül az az elhallgatott szabály, amelynek figyelmen kívül hagyása miatt autósok ezrei bukhatnak hatalmas összegeket.