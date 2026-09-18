Most érkezett: busz és autó csapódott egymásnak a Városligetnél

Összeütközött egy utasok nélküli busz és egy személykocsi Budapest tizennegyedik kerületében, a Városligetnél.

Buszbaleset Budapesten: autóval ütközött egy busz a Városligetnél Fotó: MediaWorks

Buszbaleset Budapesten: autóval ütközött egy busz a Városligetnél

Az Ajtósi Dürer sor és a Hermina út kereszteződésében történt a baleset, a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez.

A raj felitatta az autóból kifolyt olajat - írja a katasztrófavédelem.

