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Most érkezett: busz és autó csapódott egymásnak a Városligetnél

városliget

Most érkezett: busz és autó csapódott egymásnak a Városligetnél

59 perce
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Baleset történt Budapest XIV. kerületében, a Városligetnél: egy utasok nélküli busz és egy személyautó ütközött össze az Ajtósi Dürer sor és a Hermina út kereszteződésében.
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városligetajtósi dürer sorbalesetbudapest

Összeütközött egy utasok nélküli busz és egy személykocsi Budapest tizennegyedik kerületében, a Városligetnél

Buszbaleset Budapesten: autóval ütközött egy busz a Városligetnél
Buszbaleset Budapesten: autóval ütközött egy busz a Városligetnél Fotó: MediaWorks

Buszbaleset Budapesten: autóval ütközött egy busz a Városligetnél

Az Ajtósi Dürer sor és a Hermina út kereszteződésében történt a baleset, a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez. 

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