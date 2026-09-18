Most érkezett: busz és autó csapódott egymásnak a Városligetnél

Baleset történt Budapest XIV. kerületében, a Városligetnél: egy utasok nélküli busz és egy személyautó ütközött össze az Ajtósi Dürer sor és a Hermina út kereszteződésében.
Összeütközött egy utasok nélküli busz és egy személykocsi Budapest tizennegyedik kerületében, a Városligetnél.
Buszbaleset Budapesten: autóval ütközött egy busz a Városligetnél
Az Ajtósi Dürer sor és a Hermina út kereszteződésében történt a baleset, a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez.
A raj felitatta az autóból kifolyt olajat - írja a katasztrófavédelem.
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