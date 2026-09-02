A vasúti töltésen átrepülve csapódott árokba egy autó Kunmadarasnál - fotó

Árokba csapódott egy személyautó szerda délelőtt Kunmadaras külterületén. A sofőr korábban a vasúti töltésen hajtott keresztül, mielőtt az árokban landolt. A baleset következtében az autó súlyosan megrongálódott, a sofőr azonban a tűzoltók kiérkezésekor már elhagyta a járművet.
Keresztülhajtott a vasúti töltésen, majd az árokba csapódott egy személyautó szerda délelőtt Kunmadaras külterületén: az ezüstszínű autó a vasúti pálya mellett, a növényzetben állt meg. A helyszínre a karcagi hivatásos tűzoltókat riasztották.
A vasúti töltésen átrepülve csapódott árokba az autó
Mire a tűzoltók kiérkeztek, a sofőr már nem volt a gépkocsiban. A jármű eleje egyébként súlyosan összeroncsolódott, a motorháztető felgyűrődött, a szélvédő betört. Az autó oldalán és hátulján szintén sérülések keletkeztek, a becsapódás következtében pedig az autó akkumulátora is kiszakadt a helyéről. A karcagi egység átvizsgálta a helyszínt, majd segített a sofőrt eljuttatni a mentőhöz - írja a Szoljon.
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Szerda reggel Győr és Győrszentiván között történt baleset, miután egy tehervonat és egy áruszállító cég mozdonya összeütközött. A MÁV közlése szerint Győrszentiván és Győr-Gyárváros között a sérült szerelvény elvontatásáig csak egy vágányon volt lehetséges a vonatközlekedés.