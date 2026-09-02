A vasúti töltésen átrepülve csapódott árokba egy autó Kunmadarasnál - fotó

Keresztülhajtott a vasúti töltésen, majd az árokba csapódott egy személyautó szerda délelőtt Kunmadaras külterületén: az ezüstszínű autó a vasúti pálya mellett, a növényzetben állt meg. A helyszínre a karcagi hivatásos tűzoltókat riasztották.

A vasúti töltésen átrepülve csapódott árokba az autó / Fotó: Szoljon / Karcagi HTP

A vasúti töltésen átrepülve csapódott árokba az autó

Mire a tűzoltók kiérkeztek, a sofőr már nem volt a gépkocsiban. A jármű eleje egyébként súlyosan összeroncsolódott, a motorháztető felgyűrődött, a szélvédő betört. Az autó oldalán és hátulján szintén sérülések keletkeztek, a becsapódás következtében pedig az autó akkumulátora is kiszakadt a helyéről. A karcagi egység átvizsgálta a helyszínt, majd segített a sofőrt eljuttatni a mentőhöz - írja a Szoljon.