Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elfogták az Akácfa utcai gyilkosság gyanúsítottját

lány

„Elkapták, nekirohantak és legyilkolták” – így vert össze két nő magyar diáklányokat

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Négy nő várta a buszról leszálló két iskolás lányt, majd a beszámolók szerint rájuk támadtak. Az utcai verekedés után mindkét diák kórházba került, az egyikük apja szerint a támadást előre kitervelték.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lánySzabolcs megyeverekedés

Két iskolás lányt támadott meg négy nő hétfő délután egy nyírmihálydi buszmegállóban. A 15 és 17 éves diákok az iskolabuszról szálltak le, amikor rájuk támadtak. Mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek a verekedés során és kórházba kerültek.

Verekedés tört ki egy buszmegállóban: négy nő várta a két diáklányt, majd megtámadták őket
Verekedés tört ki egy buszmegállóban: négy nő várta a két diáklányt, majd megtámadták őket Nyírmihálydiban (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Verekedés tört ki egy buszmegállóban: négy nő várta a két diáklányt, majd megtámadták őket

Az RTL Híradó információi szerint a két lányra négy nő támadt rá. Az egyik áldozat édesapja azt mondta, hogy lánya és az érintettek között korábban már volt nézeteltérés, de úgy tudták, azt rendezték. A férfi szerint a lányt már a buszon is fenyegették, a megállóban pedig négy nő várta.

Kitervelte a négy asszony, hogy meg fogják verni, és ahogy szállt le a buszról, elkapták, nekirohantak és legyilkolták, leverték brutálisan

– mondta az apa.

A férfi szerint az iskolaőr közbelépése nélkül még súlyosabb következménye lehetett volna a támadásnak. A másik diáklány akkor került bele a verekedésbe, amikor megpróbált segíteni barátnőjének. Az apa arról is beszélt, hogy a történtek lelkileg megviselték a fiatalokat. Elmondása szerint nagyon megijedtek, és nem akarnak kimenni a házból.

A mentők mindkét lányt könnyebb fejsérülésekkel, stabil állapotban vitték baleseti osztályra. Az egyik érintett nő az RTL-nek azt mondta, nem akartak senkit bántani, és állítása szerint nem ők ütöttek először. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság garázdaság gyanúja miatt nyomoz. Eddig két gyanúsítottat hallgattak ki. 

Az esetről a Blikk számolt be az RTL Híradó alapján.

Tömegverekedés tört ki Monoron: vascsövekkel esett egymásnak két család – videó

Legalább hatvan ember ütötte egymás karókkal, vascsövekkel és kapákkal is. A tömegverekedés Monoron tört ki két család között, miután két kamaszlány összeveszett egy fiún, majd ezután szabadultak el az indulatok. A történtek után többen is kórházba kerültek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!