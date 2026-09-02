Vérző fejjel kért segítséget Békéscsabán, többen szó nélkül elmentek mellette

Nem mindennapi segítségkérésre figyeltek fel a rendőrök augusztus 31-én reggel Békéscsabán, a Kolozsvári utcában. Egy hetvenes éveiben járó férfi a háza udvarán elesett, és beütötte a fejét. A sérülése erősen vérzett, ezért kiment az utcára, hogy segítséget kérjen.

A vérző férfi Békéscsabán a Kolozsvári utcában kért segítséget, végül két gyalogos állt meg mellette, és mentőt hívtak hozzá.

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Már nehezen beszélt és nagyon szédült a vérző férfi

A rendőrség beszámolója szerint azonban

hiába látták vérző fejjel, többen is elhajtottak vagy elkerékpároztak mellette.

Végül két gyalogos állt meg a bajba jutott embernél. Ők hívták a mentőket, majd a közeledő rendőrautót is leintették – írja a Beol.

A rendőrök azt tapasztalták, hogy a sérült férfi nehezen beszél és erősen szédül. Leültették, és folyamatosan beszéltek hozzá, amíg a mentők megérkeztek.

A segítség rövid időn belül megérkezett, az idős urat pedig kórházba szállították. A két segítő csak akkor távozott, amikor a rendőrök már átvették a sérült ellátását.

Ne menjünk el a bajba jutott mellett

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság megköszönte a két férfi segítségét, és arra figyelmeztetett:

ha sérült, vérző vagy más módon bajba jutott embert látunk, ne menjünk el mellette.

Már azzal is sokat tehetünk, ha mentőt hívunk hozzá – a gyors segítség akár életet is menthet.