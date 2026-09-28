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Kisiklott egy veszélyes anyagot szállító tehervonat Kőbányán

veszélyes anyagok

Kisiklott egy veszélyes anyagot szállító tehervonat Kőbányán

44 perce
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Tehervonat siklott ki hétfő délután Budapest X. kerületében, Kőbányán. Információink szerint a szerelvény veszélyes anyagot szállított.
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veszélyes anyagokvonatKőbánya

Veszélyes anyagot szállító tehervonat három kocsija siklott ki hétfő délután Rákos állomáson – közölte a MÁV. A baleset miatt 16:30-kor leállították a vasúti forgalmat az állomáson, a műszaki mentés megkezdődött.

Veszélyes anyagot szállító tehervonat siklott ki Rákos állomáson
Veszélyes anyagot szállító tehervonat siklott ki Rákos állomáson (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Információink szerint a tehervonat két tartálykocsija felborult, egy harmadik pedig a pályatestbe fúródott és veszélyesen megdőlt. Az egyik tartályból petróleum szivárgott.

Úgy tudjuk, hogy a szerelvény 14 szerelvényből állt, a szivárgás körülbelül két négyzetméretnyi területet érintett, de ezt megszüntették a Katasztrófavédelem munkatársai.

A MÁV tájékoztatása szerint a baleset jelentős fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. A Budapest–Hatvan–Miskolc, valamint a Budapest–Szolnok–Békéscsaba vonalon a délutáni órákban jelentős korlátozásra kell számítani.

A vasúttársaság közölte, hogy a forgalom átszervezését megkezdték. 

A műszaki mentés ideje alatt Rákos állomáson szünetel a vonatforgalom, az érintett szakaszon teljes vágányzár van.

 

 

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