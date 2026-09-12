Friss hírek jöttek a kisfiúról, akit villamos gázolt el a Batthyány téren

Egy hatéves kisfiút gázolt el a villamos augusztus végén a budapesti Batthyány téren, a gyermeket azóta is gépek tartják életben.

A villamosgázolásban megsérült gyermeket Bukarestbe szállították

Fotó: Origo

A villamosvezető rémképekkel küzd a baleset óta

A hazai orvosok szerint nincs esélye a túlélésre, már lekapcsolták volna a gépekről. Szülei azonban ezt nem tudták elfogadni, ezért egy alapítvány segítségével egy bukaresti kórházba szállíttatták, ahol továbbra is gépek segítségére szorul.

A villamosvezető azóta sem tud dolgozni, se aludni, annyira felkavarta a baleset, sőt még rémképeket is lát az eset kapcsán. Az RTL Híradó értesülése szerint a vezető csak a koppanást vette észre, korábban pedig semmilyen balesete nem volt, jövő februárban pedig már nyugdíjba menne.

A kisfiú a családjával kirándult Budapesten, amikor a szerelvény elgázolta. Újraélesztették, eltört a csípője és több bordája is. A balesetet követően kilenc órán át műtötték, majd altatásban tartották. A hírek szerint a rendőrség az apát gyanúsítja a baleset miatt.