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villamos

Friss hírek jöttek a kisfiúról, akit villamos gázolt el a Batthyány téren

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A hatéves kisfiú augusztus végén szenvedett balesetet. Amióta elgázolta a villamos, gépek tartják életben.
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villamoskisfiúbaleset

Egy hatéves kisfiút gázolt el a villamos augusztus végén a budapesti Batthyány téren, a gyermeket azóta is gépek tartják életben. 

A villamosgázolásban megsérült gyermeket Bukarestbe szállították
A villamosgázolásban megsérült gyermeket Bukarestbe szállították
 Fotó: Origo

A villamosvezető rémképekkel küzd a baleset óta

A hazai orvosok szerint nincs esélye a túlélésre, már lekapcsolták volna a gépekről. Szülei azonban ezt nem tudták elfogadni, ezért egy alapítvány segítségével egy bukaresti kórházba szállíttatták, ahol továbbra is gépek segítségére szorul.

A villamosvezető azóta sem tud dolgozni, se aludni, annyira felkavarta a baleset, sőt még rémképeket is lát az eset kapcsán. Az RTL Híradó értesülése szerint a vezető csak a koppanást vette észre, korábban pedig semmilyen balesete nem volt, jövő februárban pedig már nyugdíjba menne. 

A kisfiú a családjával kirándult Budapesten, amikor a szerelvény elgázolta. Újraélesztették, eltört a csípője és több bordája is. A balesetet követően kilenc órán át műtötték, majd altatásban tartották. A hírek szerint a rendőrség az apát gyanúsítja a baleset miatt. 

 

 

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