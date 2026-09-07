Baleset történt Tiszavárkonyban, felborult a közlekedés

Összeütközött egy vonat és egy autó Tiszavárkonyban, ezért késésekre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani a Szolnok és Lakitelek közötti szakaszon - közölte a Mávinform hétfő délelőtt.

Vonat és autó ütközött Tiszavárkonyban / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Vonat és autó ütközött Tiszavárkonyban

Azt írták, hogy Tiszakécske és Tószeg között baleseti helyszínelés miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.

A katasztrófavédelem közlése szerint a vonaton tízen utaztak; a szolnoki hivatásos tűzoltók segítenek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak, a helyszínre mentesítő busz érkezik - írja az MTI.

Korábban egy felborult kisteherautó okozott fennakadást az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as km-nál. A baleset helyszínére mentő érkezett, mialatt a dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az Útinform szerint a torlódás továbbra is közel 10 km-es, ezért aki teheti, Újhartyán és Ócsa között alsóbbrendű utakon kerüljön.



