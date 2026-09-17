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baleset

Hatalmas baleset történt Debrecennél: vonat helyett pótlóbuszok közlekednek

1 órája
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Összeütközött egy személyvonat és egy teherautó a Debrecenhez tartozó Kismacsnál, a 33-as főút mellett, egy vasúti átjáróban. A vonat utasainak a tűzoltók segítettek leszállni, és akikért mentesítő autóbusz érkezett a helyszínre. A baleset következtében hosszabb eljutási időre, Debrecen és Látókép (Macs) között pedig pótlóbuszos átszállásra kell számítani a délutáni órákban.
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Teherautóval ütközött össze egy személyvonat a Debrecenhez tartozó Kismacsnál, a 33-as főút mellett, egy vasúti átjáróban. A műszaki mentést végző debreceni hivatásos tűzoltók segítettek leszállni a szerelvényről a vonat tizenöt utasának.

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Vonat és teherautó ütközött össze Debrecennél / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Vonat és teherautó ütközött össze Debrecennél

Az utasokért mentesítő autóbusz érkezett a baleset helyszínére, ahol nagy mennyiségű motorolaj és törmelék került az útburkolatra. A rajok áramtalanítják a gépkocsit - írja a Katasztrófavédelem.

A MÁVINFORM a Facebook-oldalán azt közölte, a Füzesabony–Debrecen vonalon történt baleset miatt hosszabb eljutási időre, Debrecen és Látókép (Macs) között pedig pótlóbuszos átszállásra kell számítani a délutáni órákban.

Brutális baleset történt a 4-es főúton

Öten sérültek meg, miután két jármű összeütközött csütörtök délelőtt Kaba és Hajdúszoboszló között. A 4-es főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés miatt először teljes szélességében lezárták, később azonban félpályán megindulhatott a forgalom.

 

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