Nagy késésekre kell számítani: gázolt a vonat Budapest tizenhetedik kerületében

Elgázolt egy embert a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra közlekedő személyvonat Rákoskert és Rákoshegy között, az Összekötő útnál. A szerelvény utasainak a fővárosi hivatásos tűzoltók segítenek átszállni egy másik vonatra.

Elgázolt egy embert a vonat Budapesten / Fotó: Pexels (Képünk illusztrációk)

Elgázolt egy embert a vonat Budapesten

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a baleset miatt Rákoshegy – Maglód között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt késésekre, várakozásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.

A történtekről a MÁVINFORM Facebook-oldalán is beszámoltak, megosztva néhány fontos tudnivalót a közlekedéssel kapcsolatban:

Az S60-as, Z60-as vonatoknál, valamint a Budapest – Debrecen / Békéscsaba közötti InterCityknél késésekre, változásokra kell számítani

Mende – Gyömrő – Maglód – Ecser térségéből az Örs vezér tere felé közlekedő VOLÁN járatokat ajánlják, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.

Rákoskert vasútállomáshoz a VOLÁN járatai is betérnek

Rákoskerten és Ecseren mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg a vonatok

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