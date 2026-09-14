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vonat

Nagy késésekre kell számítani: gázolt a vonat Budapest tizenhetedik kerületében

17 perce
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Baleset történt Rákoskert és Rákoshegy között, az Összekötő útnál. A hírek szerint elgázolt egy embert a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra közlekedő személyvonat, a baleset miatt pedig Rákoshegy – Maglód között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt késésekre, várakozásra kell számítani.
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Elgázolt egy embert a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra közlekedő személyvonat Rákoskert és Rákoshegy között, az Összekötő útnál. A szerelvény utasainak a fővárosi hivatásos tűzoltók segítenek átszállni  egy másik vonatra. 

vonat vasút
Elgázolt egy embert a vonat Budapesten / Fotó: Pexels (Képünk illusztrációk)

Elgázolt egy embert a vonat Budapesten

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a baleset miatt Rákoshegy – Maglód között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt késésekre, várakozásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.

A történtekről a MÁVINFORM Facebook-oldalán is beszámoltak, megosztva néhány fontos tudnivalót a közlekedéssel kapcsolatban:

  •  Az S60-as, Z60-as vonatoknál, valamint a Budapest – Debrecen / Békéscsaba közötti InterCityknél késésekre, változásokra kell számítani
  •  Mende – Gyömrő – Maglód – Ecser térségéből az Örs vezér tere felé közlekedő VOLÁN járatokat ajánlják, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.
  •  Rákoskert vasútállomáshoz a VOLÁN járatai is betérnek
  •  Rákoskerten és Ecseren mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg a vonatok

Fontosabb forgalmi változások

  •  Az újszászi vonalon csak a Z60-as vonatok közlekednek, minden állomáson és megállóhelyen megállnak
  •  A Budapest – Debrecen közötti InterCityk terelve, a ceglédi fővonalon közlekednek, a Budapestre tartó vonatok Kőbánya-Kispesten és Zuglóban is megállnak
  •  A Budapest – Békéscsaba közötti InterCityk közlekedése szervezés alatt  
  •  Az S60-as, G60-as vonatok nem közlekednek  

 

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