Nagy késésekre kell számítani: gázolt a vonat Budapest tizenhetedik kerületében

Baleset történt Rákoskert és Rákoshegy között, az Összekötő útnál. A hírek szerint elgázolt egy embert a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra közlekedő személyvonat, a baleset miatt pedig Rákoshegy – Maglód között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt késésekre, várakozásra kell számítani.
Elgázolt egy embert a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra közlekedő személyvonat Rákoskert és Rákoshegy között, az Összekötő útnál. A szerelvény utasainak a fővárosi hivatásos tűzoltók segítenek átszállni egy másik vonatra.
Elgázolt egy embert a vonat Budapesten
A vasúttársaság tájékoztatása szerint a baleset miatt Rákoshegy – Maglód között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt késésekre, várakozásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.
A történtekről a MÁVINFORM Facebook-oldalán is beszámoltak, megosztva néhány fontos tudnivalót a közlekedéssel kapcsolatban:
- Az S60-as, Z60-as vonatoknál, valamint a Budapest – Debrecen / Békéscsaba közötti InterCityknél késésekre, változásokra kell számítani
- Mende – Gyömrő – Maglód – Ecser térségéből az Örs vezér tere felé közlekedő VOLÁN járatokat ajánlják, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.
- Rákoskert vasútállomáshoz a VOLÁN járatai is betérnek
- Rákoskerten és Ecseren mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg a vonatok
Fontosabb forgalmi változások
- Az újszászi vonalon csak a Z60-as vonatok közlekednek, minden állomáson és megállóhelyen megállnak
- A Budapest – Debrecen közötti InterCityk terelve, a ceglédi fővonalon közlekednek, a Budapestre tartó vonatok Kőbánya-Kispesten és Zuglóban is megállnak
- A Budapest – Békéscsaba közötti InterCityk közlekedése szervezés alatt
- Az S60-as, G60-as vonatok nem közlekednek
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