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vonat

Gázolt a vonat Hatvanban, felborult a közlekedés

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Baleset történt Hatvanban, a Kandó Kálmán utcánál. A hírek szerint egy embert gázolt el a vonat, ami ezt követően nem tudott továbbhaladni. Az utasoknak ezért a város hivatásos tűzoltói segítettek átszállni az értük küldött mentesítő autóbuszra.
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vonatbalesetHatvanvonatgázolás

Elgázolt egy embert a vonat Hatvanban, a Kandó Kálmán utcánál. A Katasztrófavédelem közlése szerint a baleset miatt a szerelvény nem tud továbbmenni, ezért a rajta utazóknak a város hivatásos tűzoltói segítettek átszállni az értük küldött mentesítő autóbuszra. 

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Embert gázolt a vonat Hatvanban / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Embert gázolt a vonat Hatvanban

A Mávinform azt közölte, a Hatvanból 14:14-kor Somoskőújfaluba induló vonat (5816) kisebb kapacitással indul, emiatt mentesítő busz is közlekedik mellette. A részleteket ITT lehet elolvasni.

Halálos vonatbaleset történt szerda hajnalban

Szerdán hajnalban egy tehervonat gázolt el egy embert Törökszentmiklós állomásánál: az áldozat belehalt a sérüléseibe. A tragikus baleset miatt helyszínelés kezdődött a Törökszentmiklós és Fegyvernek-Örményes közötti szakaszon: a munkálatok ideje alatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhettek.


 

 

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