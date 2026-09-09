Gázolt a vonat Hatvanban, felborult a közlekedés

Elgázolt egy embert a vonat Hatvanban, a Kandó Kálmán utcánál. A Katasztrófavédelem közlése szerint a baleset miatt a szerelvény nem tud továbbmenni, ezért a rajta utazóknak a város hivatásos tűzoltói segítettek átszállni az értük küldött mentesítő autóbuszra.

Embert gázolt a vonat Hatvanban / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Embert gázolt a vonat Hatvanban

A Mávinform azt közölte, a Hatvanból 14:14-kor Somoskőújfaluba induló vonat (5816) kisebb kapacitással indul, emiatt mentesítő busz is közlekedik mellette. A részleteket ITT lehet elolvasni.

Halálos vonatbaleset történt szerda hajnalban

Szerdán hajnalban egy tehervonat gázolt el egy embert Törökszentmiklós állomásánál: az áldozat belehalt a sérüléseibe. A tragikus baleset miatt helyszínelés kezdődött a Törökszentmiklós és Fegyvernek-Örményes közötti szakaszon: a munkálatok ideje alatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhettek.



