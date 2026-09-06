Tragédia történt az éjszaka, vonat elé lépett egy ember a Budapest-Szolnok fővonalon

Tragikus balesetről érkezett hír, amely Budapest és Szolnok között történt. A Mávinform információi szerint a Záhonyból Budapestre tartó Latorca InterCity (IC 31) Sülysápon az Akácfa utca közlében gázolt el egy feltehetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé lépő embert, aki ezután életét vesztette.

Tragikus vonatbaleset történt az éjszaka / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tragikus vonatbaleset történt az éjszaka

A tájékoztatást szerint a balesetben érintett vonat utasai a következő Nyugati pályaudvarra tartó Nyírség InterCityvel (IC 586) utazhattak tovább, 23:20 körül. Mindeközben fennakadás alakult ki a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon, hosszabb menetidőre, késésekre lehetett számítani az éjszakai órákban: Sülysáp és Tápiószecső között csak egy vágányon indulhatott meg a közlekedés, a vonatok Szőlősnyaraló megállóhelyen pedig mindkét irányban a 2. vágányon álltak meg.

Végül 2:50-kor indult meg Sülysáp és Tápiószecső között mindkét vágányon a vonatközlekedés: a vonatok innentől ismét az eredeti megállási helyükön állnak meg.