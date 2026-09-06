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tragikus

Tragédia történt az éjszaka, vonat elé lépett egy ember a Budapest-Szolnok fővonalon

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Elgázolt egy embert a Záhonyból Budapestre tartó Latorca InterCity Sülysápon. Az illető a hírek szerint öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé. A tragikus balesetet követően az érintett vonat utasait a következő Nyugati pályaudvarra tartó Nyírség InterCityvel utazhattak tovább.
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Tragikus balesetről érkezett hír, amely Budapest és Szolnok között történt. A Mávinform információi szerint a Záhonyból Budapestre tartó Latorca InterCity (IC 31) Sülysápon az Akácfa utca közlében gázolt el egy feltehetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé lépő embert, aki ezután életét vesztette.

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Tragikus vonatbaleset történt az éjszaka / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tragikus vonatbaleset történt az éjszaka

A tájékoztatást szerint a balesetben érintett vonat utasai a következő Nyugati pályaudvarra tartó Nyírség InterCityvel (IC 586) utazhattak tovább, 23:20 körül. Mindeközben fennakadás alakult ki a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon, hosszabb menetidőre, késésekre lehetett számítani az éjszakai órákban: Sülysáp és Tápiószecső között csak egy vágányon indulhatott meg a közlekedés, a vonatok Szőlősnyaraló megállóhelyen pedig mindkét irányban a 2. vágányon álltak  meg. 

Végül 2:50-kor indult meg Sülysáp és Tápiószecső között mindkét vágányon a vonatközlekedés: a vonatok innentől ismét az eredeti megállási helyükön állnak meg.

Van segítség!

Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

 

 

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