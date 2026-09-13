Halálra gázolt egy embert a vonat Újfehértó közelében, 120 utas átszállását segítik a tűzoltók

Hosszabb menetidőre kell számítani a Debrecen–Nyíregyháza között közlekedő vonatoknál baleseti helyszínelés miatt - közölte a MÁVINFORM. Mint kiderült, egy Budapestre tartó InterCity Újfehértónál gázolt el egy embert: a tragédiáról a szabolcsi katasztrófavédelem is beszámolt, a szerv közlése szerint a halálos vonatgázolás a 4-es főút melletti szakaszon, a Vörösmarty Mihály utca közelében történt.

Halálra gázolt egy embert a vonat Újfehértónál / Fotó: Illusztráció / Napló-archív

Halálra gázolt egy embert a vonat Újfehértónál

A vonaton mintegy 120-an utaztak, akiknek az átszállásában a tűzoltók segédkeztek. A MÁVINFORM arra is felhívta a figyelmet, a baleseti helyszínelés miatt Hajdúhadház és Újfehértó között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a Debrecen–Nyíregyháza vonalon hosszabb menetidőre kell számítani. Hozzátették, az utasok az egy órával később érkező Tokaj InterCityvel folytathatják majd az útjukat - írja a Haon.

Azt is közölték, hogy az utasok átszállítása alatt várhatóan 20-30 percre teljesen szünetel a vonatközlekedés Hajdúhadház és Újfehértó között, a Tégláson pedig átmenetileg valamennyi vonat a Nyíregyháza irányú peronnál áll meg.

A baleseti helyszínelés miatt a Nyírség InterCity utasait továbbvivő Tokaj InterCity (562) az átszállás miatt Debrecentől késéssel közlekedik: a Mávinform azt is közölte, hogy Debrecentől a Tisza-Szamos EuroCityn (146) elfogadják a Nyírség InterCityre (605) érvényes jegyeket is.

A legfrissebb hírek szerint befejeződött a helyszínelés Újfehértónál, így a menetrendszerű közlekedés fokozatosan helyreáll.

A MÁVINFORM később arról számolt be, a Miskolcról 12:43-kor Ózdra elindult vonatot (5424) Sajószentpéteren megdobálták, ami miatt az egyik kocsijának az ablaka betört. A vonat rendőri intézkedésre várt, emiatt késéssel, csak Bánrévéig közlekedik. Bánréve és Ózd között pótlóbusz indul.

Az Ózdról 14 órakor Miskolcra induló vonat (5413) helyett Bánrévéig pótlóbusz közlekedik

- tették hozzá.

