Elgázolt egy embert a vonat Érden

Elgázolt egy embert egy vonat szerda délután Érdnél, Érd alsó vasútállomás közelében. A baleset miatt jelentős fennakadásokra kell számítani a székesfehérvári vasútvonalon.
A Székesfehérvárról a Déli pályaudvarra tartó vonat Érd alsó előtt ütött el egy embert. A szerelvényen több mint 150 utas tartózkodott, őket a város hivatásos tűzoltói kísérik be az állomásra.
A helyszínre mentő is érkezett, a baleset körülményeit vizsgálják.
A vasúttársaság tájékoztatása szerint a történtek miatt a székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre kell számítani. Az utasoknak ezért érdemes a késésekkel és a megváltozott közlekedéssel is számolniuk.
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