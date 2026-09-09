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vonat

Elgázolt egy embert a vonat Érden

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Elgázolt egy embert egy vonat szerda délután Érdnél, Érd alsó vasútállomás közelében. A baleset miatt jelentős fennakadásokra kell számítani a székesfehérvári vasútvonalon.
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vonatbalesetszékesfehérvár

A Székesfehérvárról a Déli pályaudvarra tartó vonat Érd alsó előtt ütött el egy embert. A szerelvényen több mint 150 utas tartózkodott, őket a város hivatásos tűzoltói kísérik be az állomásra.

Vonat gázolt el egy embert Érden, jelentős késésekre kell számítani
Vonat gázolt el egy embert Érden, jelentős késésekre kell számítani
Fotó: Facebook/MÁV

A helyszínre mentő is érkezett, a baleset körülményeit vizsgálják.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a történtek miatt a székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre kell számítani. Az utasoknak ezért érdemes a késésekkel és a megváltozott közlekedéssel is számolniuk.

 

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