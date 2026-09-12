Most jött a hír: kisiklott egy vonat, rengeteg a sérült - videó

Egy személyvonat kisiklott péntek este Franciaország északnyugati részén, a balesetben 44 ember megsérült, közülük egy kritikus állapotban van – közölték a helyi hatóságok. A vonat 186 utast szállított, és a normandiai Rouen és Caen között közlekedett, amikor pénteken körülbelül 19:45-kor kisiklott – közölte Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter az X-en.

A Franciaországban történt vonatbalesetben 44 személy megsérült

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A súlyos vonatbalesetet követően életbe lépett a vészhelyzeti terv

A helyi hatóságok tömeges sérüléssel járó balesetekre vonatkozó vészhelyzeti tervet léptettek életbe. A helyszínre 130 tűzoltót, öt egészségügyi egységet és 80 járművet vezényeltek.

Sebastien Gallois ügyésze szerint 44 ember sérült meg. Köztük van egy 18 éves nő, akit „kritikus állapotban” szállítottak el a helyszínről. A Seine-Maritime megyei prefektúra közlése szerint a fiatal nőt helikopterrel a Roueni Egyetemi Kórházba vitték.

A 24 éves Louis, az egyik utas, az ICI Normandie helyi rádiónak elmondta:

Hirtelen néhány rázkódást éreztem, majd körülbelül három másodperc után egyre erősebb lett. Már nem tudtam az ülésben maradni. Az ablakok részben betörtek, a pályáról származó kövek pedig bekerültek a vagonba. Nagyon megrázó volt. Még mindig remegek.

A francia vasúthálózatot kezelő SNCF Réseau közölte, hogy a vonalon felfüggesztették a közlekedést. „A legfontosabb feladat az utasok ellátása, majd a biztonságos üzemelés feltételeinek helyreállítása” – közölte a vállalat.

Gallois elmondta, hogy a vonatvezetőn elvégzett drog- és alkoholtesztek eredménye negatív lett. A vasúti hatóságok és a rendőrség vizsgálja a kisiklás okát - írja az aljazeera.com.