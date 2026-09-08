Bicskával fenyegetett meg, majd kirabolt egy tinédzsert a vonaton egy férfi

A vonaton történt rablás szeptember 3-án történt. A kiskorú sértett a táborfalvi vasútállomáson szállt fel a szerelvényre. A gyanúsított két másik személlyel ugyancsak felszállt, majd leült a kiskorúval szemben.

A gyanú szerint a férfi a vonaton 2000 forintot és cigarettát vett el a sértettől (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

A gyanú szerint a férfi először cigarettát kért a kiskorútól. Miután nem kapott, elővett egy rugós kést, és azzal fenyegetve tovább követelőzött.

A sértett megijedt, ezért 2000 forintot és néhány szál cigarettát adott át neki. A gyanúsított ezután elvette a pénzt és a cigarettát, majd leszállt a vonatról.

A bíróság tájékoztatása szerint a sértettnek okozott kár mintegy 3000 forint.

A gyanúsított a meghallgatásán tagadta, hogy elkövette volna a terhére rótt bűncselekményt.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája szeptember 7-én elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A döntésnél figyelembe vették a férfi előéletét, a terhére rótt bűncselekmény súlyát és a várható büntetés mértékét, valamint azt, hogy évek óta nem él a bejelentett lakóhelyén. A bíróság szerint ezért fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábon megszökne, elrejtőzne vagy elérhetetlenné válna a hatóságok számára, illetve megpróbálná megfélemlíteni vagy befolyásolni a tanúkat.

A vonaton történt rablás gyanúsítottja október 7-ig maradhat letartóztatásban

A vonaton történt eset miatt a Dabasi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt indított eljárást a gyanúsított ellen. A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a férfi letartóztatását az elsőfokú bíróság tárgyalás-előkészítés során meghozandó határozatáig, de legfeljebb 2026. október 7-ig.

Az ügyész tudomásul vette a döntést, a gyanúsított azonban fellebbezett ellene. Mivel a védő nem volt jelen az ülésen, neki három munkanap áll rendelkezésére a jogorvoslat benyújtására. A végzés ezért egyelőre nem végleges, de végrehajtható.