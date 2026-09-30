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baleset

Vonat és kisteherautó ütközött Somlóvásárhelyen, leállt a forgalom

57 perce
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Baleset bénította meg a vasúti közlekedést Somlóvásárhelyen: egy tehervonat ütközött egy kisteherautóval. Devecser és Tüskevár között jelenleg nem járnak a vonatok.
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balesetvasúti közlekedésmáv

Baleset történt szerda délután Somlóvásárhelyen, a Somlay térnél található vasúti átkelőnél: egy kisteherautó és egy tehervonat ütközött össze.

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Baleset: Vonat és teherautó karambolozott Somlóvásárhelyen
Fotó: Illusztráció/Máthé Zoltán / MW

A helyszínre az ajkai hivatásos, valamint a somlóvásárhelyi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A rajok áramtalanították a kisteherautót, amelyben két ember utazott. Egyikükhöz mentők érkeztek a helyszínre – közölte a Katasztrófavédelem.

A baleset a vasúti közlekedést is érinti. A MÁV tájékoztatása szerint 

Devecser és Tüskevár között jelenleg nem közlekedhetnek a vonatok, ezért a Bakony és Göcsej InterCityknél jelentős menetidő-növekedésre kell számítani.

Devecser és Kerta között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak a közlekedési változásokról.

 

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