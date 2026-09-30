Vonat és kisteherautó ütközött Somlóvásárhelyen, leállt a forgalom

Baleset történt szerda délután Somlóvásárhelyen, a Somlay térnél található vasúti átkelőnél: egy kisteherautó és egy tehervonat ütközött össze.

Baleset: Vonat és teherautó karambolozott Somlóvásárhelyen

Fotó: Illusztráció/Máthé Zoltán / MW

A helyszínre az ajkai hivatásos, valamint a somlóvásárhelyi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A rajok áramtalanították a kisteherautót, amelyben két ember utazott. Egyikükhöz mentők érkeztek a helyszínre – közölte a Katasztrófavédelem.

A baleset a vasúti közlekedést is érinti. A MÁV tájékoztatása szerint

Devecser és Tüskevár között jelenleg nem közlekedhetnek a vonatok, ezért a Bakony és Göcsej InterCityknél jelentős menetidő-növekedésre kell számítani.

Devecser és Kerta között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak a közlekedési változásokról.