Összeütközött egy autó és egy vonat Felsőpakonyban

Személyautóval ütközött össze egy vonat szeptember 29-én Felsőpakonyban, a Rét utcai vasúti átjáróban – közölte a Katasztrófavédelem honlapja. A vonatbaleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.

Vonatbaleset történt Felsőpakonyban

Fotó: Pixabay / Illusztráció

A tűzoltók áramtalanították a balesetben érintett személyautót. A rendőrségi helyszínelést követően az egység megkezdte a forgalmi akadály megszüntetését.

A vonatbaleset miatt pólóbuszok közlekednek

A Mávinform tájékoztatása szerint a baleset miatt az S21-es vonatok helyett Gyál és Ócsa között pótlóbuszok közlekednek.

A baleset esetleges sérültjeiről egyelőre nem közöltek információt.