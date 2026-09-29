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vonatbaleset

Összeütközött egy autó és egy vonat Felsőpakonyban

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Autóval ütközött össze egy vasúti szerelvény kedd délelőtt Felsőpakonyban, a Rét utcai vasúti átjáróban. A vonatbaleset miatt a vasúti közlekedés is módosult.
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vonatbalesetFelsőpakonypótlóbuszok

Személyautóval ütközött össze egy vonat szeptember 29-én Felsőpakonyban, a Rét utcai vasúti átjáróban – közölte a Katasztrófavédelem honlapja. A vonatbaleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.

Felsőpakony, vasúti baleset, S21-es vonat, szerelvényvonat, személyautó, Gyál, Ócsa, pótlóbusz, Mávinform, katasztrófavédelem Vonatbaleset történt Felsőpakonyban Fotó: Pixabay / Illusztráció
Vonatbaleset történt Felsőpakonyban
Fotó: Pixabay / Illusztráció

A tűzoltók áramtalanították a balesetben érintett személyautót. A rendőrségi helyszínelést követően az egység megkezdte a forgalmi akadály megszüntetését.

A vonatbaleset miatt pólóbuszok közlekednek

A Mávinform tájékoztatása szerint a baleset miatt az S21-es vonatok helyett Gyál és Ócsa között pótlóbuszok közlekednek.

A baleset esetleges sérültjeiről egyelőre nem közöltek információt.

 

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