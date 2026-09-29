Összeütközött egy autó és egy vonat Felsőpakonyban

Autóval ütközött össze egy vasúti szerelvény kedd délelőtt Felsőpakonyban, a Rét utcai vasúti átjáróban. A vonatbaleset miatt a vasúti közlekedés is módosult.
Személyautóval ütközött össze egy vonat szeptember 29-én Felsőpakonyban, a Rét utcai vasúti átjáróban – közölte a Katasztrófavédelem honlapja. A vonatbaleset helyszínére a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.
A tűzoltók áramtalanították a balesetben érintett személyautót. A rendőrségi helyszínelést követően az egység megkezdte a forgalmi akadály megszüntetését.
A vonatbaleset miatt pólóbuszok közlekednek
A Mávinform tájékoztatása szerint a baleset miatt az S21-es vonatok helyett Gyál és Ócsa között pótlóbuszok közlekednek.
A baleset esetleges sérültjeiről egyelőre nem közöltek információt.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!