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győr

Hatalmas csattanás hallatszott, vonatbaleset történt Győrnél

25 perce
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Egy tehervonat és egy mozdony ütközött. A vonatbaleset miatt késésre kell készülni.
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győrtehervonatvonatbaleset

Győr és Győrszentiván között egy tehervonat és egy árú szállító cég mozdonya ütközött össze, emiatt fennakadásra kell készülni a vonatközlekedésben.

Vonatbaleset történt, a sérült szerelvényt elvontatják
Vonatbaleset történt, a sérült szerelvényt elvontatják
Fotó:  Unsplash

Vonatbaleset miatt vannak késések

Győr és Győrszentiván között vasúti baleset történt, csak egy vágányon haladhatnak a vonatok, emiatt a győri fővonalon 5-15 perccel hosszabb eljutási időre  kell számítani.​

Győrszentiván és Győr-Gyárváros között a sérült szerelvény elvontatásáig csak egy vágányon lehetséges a vonatközlekedés - közölte a MÁV.

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