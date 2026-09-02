Hatalmas csattanás hallatszott, vonatbaleset történt Győrnél

Egy tehervonat és egy mozdony ütközött. A vonatbaleset miatt késésre kell készülni.
Győr és Győrszentiván között egy tehervonat és egy árú szállító cég mozdonya ütközött össze, emiatt fennakadásra kell készülni a vonatközlekedésben.
Vonatbaleset miatt vannak késések
Győr és Győrszentiván között vasúti baleset történt, csak egy vágányon haladhatnak a vonatok, emiatt a győri fővonalon 5-15 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani.
Győrszentiván és Győr-Gyárváros között a sérült szerelvény elvontatásáig csak egy vágányon lehetséges a vonatközlekedés - közölte a MÁV.
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