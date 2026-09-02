Hatalmas csattanás hallatszott, vonatbaleset történt Győrnél

Győr és Győrszentiván között egy tehervonat és egy árú szállító cég mozdonya ütközött össze, emiatt fennakadásra kell készülni a vonatközlekedésben.

Vonatbaleset történt, a sérült szerelvényt elvontatják

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Vonatbaleset miatt vannak késések

Győr és Győrszentiván között vasúti baleset történt, csak egy vágányon haladhatnak a vonatok, emiatt a győri fővonalon 5-15 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani.​

Győrszentiván és Győr-Gyárváros között a sérült szerelvény elvontatásáig csak egy vágányon lehetséges a vonatközlekedés - közölte a MÁV.