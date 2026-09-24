Halálos vonatgázolás történt Hajdú-Biharban – szünetel a vasúti forgalom

A vonatgázolás csütörtök kora reggel történt Berettyóújfalun, a Dózsa György utcai vasúti átjárónál. A Nagyváradról Püspökladányba tartó vonat elgázolt egy embert – közölte a Mávinform.
A vasúttársaság tájékoztatása szerint a fénysorompó a baleset idején megfelelően működött. A helyszínelés idejére Berettyóújfalu és Biharkeresztes között szünetel a vonatforgalom.
A Haon.hu információi szerint egy 40 év körüli személy életét vesztette.
A vonatgázolás után pótlóbuszok szállítják az utasokat
Az érintett szakaszon pótlóbuszok közlekednek, amelyek az alábbi vasútállomásoknál állnak meg:
- Berettyóújfalu,
- Mezőpeterd,
- Biharkeresztes.
A Püspökladány–Biharkeresztes vonalon a baleseti helyszínelés miatt hosszabb eljutási időre kell számítani.
A Mávinform közlése szerint a vonatforgalom várhatóan 10–11 óráig szünetel az érintett szakaszon.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerelvényen több mint negyvenen utaztak. Az utasok leszálltak a vonatról, majd gyalog mentek el a vasútállomásra.
A baleset miatt a 47-es főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.