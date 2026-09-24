Halálos vonatgázolás történt Hajdú-Biharban – szünetel a vasúti forgalom

A vonatgázolás csütörtök kora reggel történt Berettyóújfalun, a Dózsa György utcai vasúti átjárónál. A Nagyváradról Püspökladányba tartó vonat elgázolt egy embert – közölte a Mávinform.

A vonatgázolás miatt szünetel a vasúti forgalom Berettyóújfalu és Biharkeresztes között (A kép illusztráció.)

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A vasúttársaság tájékoztatása szerint a fénysorompó a baleset idején megfelelően működött. A helyszínelés idejére Berettyóújfalu és Biharkeresztes között szünetel a vonatforgalom.

A Haon.hu információi szerint egy 40 év körüli személy életét vesztette.

A vonatgázolás után pótlóbuszok szállítják az utasokat

Az érintett szakaszon pótlóbuszok közlekednek, amelyek az alábbi vasútállomásoknál állnak meg:

Berettyóújfalu,

Mezőpeterd,

Biharkeresztes.

A Püspökladány–Biharkeresztes vonalon a baleseti helyszínelés miatt hosszabb eljutási időre kell számítani.

A Mávinform közlése szerint a vonatforgalom várhatóan 10–11 óráig szünetel az érintett szakaszon.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerelvényen több mint negyvenen utaztak. Az utasok leszálltak a vonatról, majd gyalog mentek el a vasútállomásra.

A baleset miatt a 47-es főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.