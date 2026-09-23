Árokba csapódott egy motoros és egy autós Zalában – újraélesztésre volt szükség

Súlyos közlekedési baleset történt szerda reggel, amikor egy motorkerékpár és egy személyautó ütközött össze. Zalaegerszeg ságodi elágazásánál az ütközés után mindkét jármű az árokba került, a motorost pedig a tűzoltók emelték ki.

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Súlyos közlekedési baleset történt Zalaegerszeg területén szerda reggel: egy motoros személyautóval ütközött össze a 74106-os út Ságodi úti szakaszán, a ságodi elágazásban – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A zalaegerszegi balesetben súlyosan megsérült egy 48 éves motoros

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com Sznopek Veronika tájékoztatása szerint az ütközés következtében mindkét jármű az árokba került. A helyszínen újraélesztették a motorost A motort vezető 48 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították. A személyautót vezető nő könnyebb sérüléseket szenvedett. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók emelték ki az árokból a motorost.

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