Árokba csapódott egy motoros és egy autós Zalában – újraélesztésre volt szükség

Súlyos közlekedési baleset történt szerda reggel, amikor egy motorkerékpár és egy személyautó ütközött össze. Zalaegerszeg ságodi elágazásánál az ütközés után mindkét jármű az árokba került, a motorost pedig a tűzoltók emelték ki.
Súlyos közlekedési baleset történt Zalaegerszeg területén szerda reggel: egy motoros személyautóval ütközött össze a 74106-os út Ságodi úti szakaszán, a ságodi elágazásban – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Sznopek Veronika tájékoztatása szerint az ütközés következtében mindkét jármű az árokba került.
A helyszínen újraélesztették a motorost
A motort vezető 48 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították. A személyautót vezető nő könnyebb sérüléseket szenvedett.
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók emelték ki az árokból a motorost.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!