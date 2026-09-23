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Zalaegerszeg

Árokba csapódott egy motoros és egy autós Zalában – újraélesztésre volt szükség

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Súlyos közlekedési baleset történt szerda reggel, amikor egy motorkerékpár és egy személyautó ütközött össze. Zalaegerszeg ságodi elágazásánál az ütközés után mindkét jármű az árokba került, a motorost pedig a tűzoltók emelték ki.
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Zalaegerszegújraélesztésemotorbaleset

Súlyos közlekedési baleset történt Zalaegerszeg területén szerda reggel: egy motoros személyautóval ütközött össze a 74106-os út Ságodi úti szakaszán, a ságodi elágazásban – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A zalaegerszegi balesetben súlyosan megsérült egy 48 éves motoros Zalaegerszeg baleset, zalaegerszegi baleset, motorbaleset, motoros baleset, Ságodi út, ságodi elágazás, újraélesztés, Zala vármegye, közlekedési baleset Zalaegerszeg ságodi elágazásánál történt a súlyos baleset
A zalaegerszegi balesetben súlyosan megsérült egy 48 éves motoros
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Sznopek Veronika tájékoztatása szerint az ütközés következtében mindkét jármű az árokba került.

A helyszínen újraélesztették a motorost

A motort vezető 48 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínen újraélesztették, majd kórházba szállították. A személyautót vezető nő könnyebb sérüléseket szenvedett.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók emelték ki az árokból a motorost.

 

 

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