Meztelen képekkel zsarolta volt barátnőjét egy férfi, százezreket követelt tőle

Zsarolás ügyében hozott ítéletet a Kőszegi Járásbíróság. A vádlott 2024 augusztusától azzal fenyegette volt párját, hogy a róla készült intim felvételeket egy szexpartnerkereső és fényképmegosztó oldalra tölti fel, valamint elküldi a nő édesanyjának és munkahelyére.

Zsarolással szerzett pénzt volt barátnőjétől egy férfi - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A fenyegetések komoly félelmet keltettek a nőben, de nem tett eleget minden követelésnek.

A férfi ezt követően valóban létrehozott egy profilt, amelyre feltöltötte a nőről készült meztelen és intim képeket.

A profilban a nő lakóhelyének nevét, telefonszámát és Instagram-elérhetőségét is megadta, így a felvételek bárki számára hozzáférhetővé váltak.

Pénzt kapott, majd újabb zsarolás következett

A nő végül 120 ezer forintot utalt a férfinak, emellett egy online fogadóoldalra is befizetett, illetve készpénzt adott át neki. A férfi ezután törölte az általa létrehozott profilt, később azonban újabb követeléssel állt elő.

Amikor a nő nem fizette ki a kért 250 ezer forintot, a férfi ismét regisztrálta őt az oldalon, és újra közzétette az intim felvételeket.

A bíróság szerint a képek nyilvános közzététele a sértettnek jelentős érdeksérelmet okozott.

A Kőszegi Járásbíróság a férfit folytatólagosan elkövetett zsarolás bűntettében, különleges személyes adattal visszaélés vétségében, valamint zaklatás vétségében mondta ki bűnösnek – írja a VAOL.

A bíróság két év szabadságvesztést szabott ki, amelynek végrehajtását négy év próbaidőre felfüggesztette, emellett 180 napi tételnek megfelelő, összesen 360 ezer forintos pénzbüntetést szabott ki, és elrendelte a férfi pártfogó felügyeletét. Az ítélet jogerős.

Ha fizetünk a hackereknek, jó eséllyel tovább fognak zsarolni

Nem csak pénzügyileg támogatjuk a zsarolóbandákat, ha fizetünk nekik. A hackerek jó eséllyel nem tűnnek el, ha megérzik a pénz szagát.