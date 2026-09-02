Golyóálló mellényes rendőrök törtek rá hajnalban a budapesti párra - videó

A rendőrség augusztusban szerzett információt arról, hogy egy zuglói lakásban egy férfi és egy nő kristályt árul, adagonként 3000 forintért. A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói adatot gyűjtöttek, majd az így beszerzett információk alapján augusztus 29-én hajnalban rajtaütöttek a pároson. A helyszínen fogták el az 58 éves B. Andrást és a 42 éves L. Annamáriát. Rajtuk kívül még három ember, két férfi és egy nő tartózkodott a lakásban, őket kábítószer birtoklása vétség gyanújával állították elő.

Zuglóban csaptak le a dílerekre a rendőrök.

Fotó: Police

A lakásban tartott kutatás során 7,25 gramm fehér, kábítószergyanús anyagot, üvegpipákat, mobiltelefonokat és pénzt foglaltak le. Az előzetes szakértői vélemény szerint a lefoglalt anyag N-etil-norpentedron, kábítószer, és a feketepiacon kristály fantázianéven is árulják.

A rendőrök B. Andrást és L. Annamáriát is előállították a kerületi rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki őket gyanúsítottként. Mindkettőjüket őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.