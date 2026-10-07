Rendőrök állították meg az autót Sümegen, elképedtek, amikor meglátták, ki vezeti

Egy 8 éves fiú vezetett autót Sümeg belterületén az elmúlt hétvégén. A rendőrök egy rendszám nélküli kocsira lettek figyelmesek, majd intézkedés alá vonták annak sofőrjét – ekkor derült ki, hogy egy gyerek ült a volán mögött.

8 éves fiú ült a volán mögé Sümegen, az anyja engedélyével vitte el az autót. Fotó: MediaWorks

Egy 8 éves fiú vezette az autót, a rendőrök láttán a 14 éves barátja kereket oldott

A fiú a rendőröknek azt mondta, hogy édesanyjától kapott engedélyt arra, hogy elvegye a kulcsokat és elkösse az autót. Az anya feltétele az volt, hogy a 8 éves gyerekkel tartson annak 14 éves barátja is.

A tinédzser valóban vele ment, ám amikor meglátta a rendőröket, kereket oldott.

Az édesanya ellen büntetőeljárás indult

A rendőrök az eset után a fiú édesanyját is elszámoltatták. Az ügy azonban nem ért véget az intézkedéssel: az anya ellen járművezetés tiltott átengedése és kiskorú veszélyeztetése miatt indult büntetőeljárás.