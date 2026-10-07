Rendőrök állították meg az autót Sümegen, elképedtek, amikor meglátták, ki vezeti

Nem mindennapi sofőrt állítottak meg a rendőrök Sümegen: egy rendszám nélküli autót mindössze egy 8 éves fiú vezetett. A gyerek azt mondta, édesanyjától engedélyt kapott arra, hogy elvegye a kulcsokat és elvigye a kocsit.
Egy 8 éves fiú vezetett autót Sümeg belterületén az elmúlt hétvégén. A rendőrök egy rendszám nélküli kocsira lettek figyelmesek, majd intézkedés alá vonták annak sofőrjét – ekkor derült ki, hogy egy gyerek ült a volán mögött.
Egy 8 éves fiú vezette az autót, a rendőrök láttán a 14 éves barátja kereket oldott
A fiú a rendőröknek azt mondta, hogy édesanyjától kapott engedélyt arra, hogy elvegye a kulcsokat és elkösse az autót. Az anya feltétele az volt, hogy a 8 éves gyerekkel tartson annak 14 éves barátja is.
A tinédzser valóban vele ment, ám amikor meglátta a rendőröket, kereket oldott.
Az édesanya ellen büntetőeljárás indult
A rendőrök az eset után a fiú édesanyját is elszámoltatták. Az ügy azonban nem ért véget az intézkedéssel: az anya ellen járművezetés tiltott átengedése és kiskorú veszélyeztetése miatt indult büntetőeljárás.
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