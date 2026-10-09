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áfacsalás

Milliárdos áfacsalásra derült fény Tatabányán: hatalmas kárt okozhattak az ékszerkereskedők az államnak

18 perce
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Közel egymilliárd forintos költségvetési kárt okozhatott az a két férfi, akik a gyanú szerint fiktív számlákkal próbálták csökkenteni az ékszerkereskedelemből származó bevételük után fizetendő adót. Az áfacsalás ügyében a Tatabányai Járásbíróság elrendelte a két férfi letartóztatását, a döntés azonban egyelőre nem végleges.
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áfacsalássikkasztásadócsalás

A tájékoztatás szerint az áfacsalással gyanúsított egyik férfi 2024 januárjától 2026 őszéig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, melyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfafizetési kötelezettsége keletkezett – közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség.

áfacsalás
Közel egymilliárd forintos áfacsalással vádolják a két férfit
Fotó: Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A férfi az adófizetés elkerülése érdekében több cégtől, köztük Komárom-Esztergom megyei székhelyű vállalkozásoktól fiktív költségszámlákat szerzett be.

Tevékenységébe több személyt is bevont, köztük a másik letartóztatott férfit, aki papíron két gazdasági társaságban is elvállalta az ügyvezetői szerepet, miközben a tényleges irányítást társa végezte.

A vád szerint a gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség a két férfit különösen jelentős hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással vádolja. A vádhatóság indítványa alapján a Tatabányai Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. A végzés nem végleges, a döntés ellen a gyanúsítottak fellebbezést jelentettek be.

Kétmilliárd forintot meghaladó áfacsalást lepleztek le – tíz ember ellen emeltek vádat

Több mint 2 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és ahhoz kapcsolódó bűncselekmények miatt emelt vádat tíz személy – köztük egy adószakértő – ellen az ügyészség. Az áfacsaló szombathelyi férfi önmagában több mint 1,5 milliárd forintos kárt okozott a magyar költségvetésnek.

 

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