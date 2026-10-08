A vádirat szerint az ügy elsőrendű vádlottja, egy szombathelyi férfi 2021 januárjától egészen a 2024 márciusában történt őrizetbe vételéig szójadarával és fagyasztott, sózott csirkemellel kereskedett. Az árut az Európai Unió tagállamaiból szerezte be, majd magyarországi cégeknek és egyéni vállalkozóknak adta tovább. Azért, hogy az általa irányított, belföldi értékesítést végző cégek megússzák az áfafizetést, a férfi és társai szövevényes, fiktív számlázási láncokat ékeltek be a külföldi beszerzés és a hazai eladás közé. A csaláshoz használt nyolc céget és azok szerepét folyamatosan cserélgették – közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

Az áfacsaló férfi önmagában több mint 1,5 milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A társaságok élén csupán strómanok, vagyis névlegesen bejegyzett ügyvezetők álltak, a szálakat a háttérből valójában a szombathelyi férfi mozgatta. A számlázási lánc legalján lévő „bukó cégek” az áfát vagy be sem vallották, vagy ha mégis, fizetési kötelezettségüknek egyáltalán nem tettek eleget.

Adószakértő adta a tippet az áfafizetés mértékéről

A szombathelyi férfi nem egyedül működtette a milliárdos gépezetet. Öccse a kereskedelmi folyamatok lebonyolításáért felelt, egy adószakértő pedig a számlázási rendszer zavartalan működését biztosította: a névleges ügyvezetők nevében hamis nyilatkozatokat készített a NAV felé, elkísérte őket a hatósági ellenőrzésekre, és helyettük nyilatkozott a fiktív cégek működéséről. Ezen felül folyamatosan egyeztetett a főkolompossal arról, mikor és minimálisan mennyi áfát fizessenek be ahhoz, hogy a cégek minél tovább a hatóságok radarja alatt maradhassanak.

Olcsó importáru, vesztegetés, másfél milliárdos károkozás

A szombathelyi férfi önmagában több mint 1,5 milliárd forintos kárt okozott a magyar költségvetésnek. Egyik vevője, egy ceglédi férfi pedig tisztában volt azzal, hogy az áru az EU-ból származik és fiktív cégeken keresztül kerül hozzá, így a piaci árnál jóval olcsóbban jutott a szójadarához. A ceglédi vállalkozó ezzel további 666 millió forintos vagyoni hátrányt idézett elő.

Az elsőrendű vádlott emellett „sikerdíjat” fizetett az egyik vevőcég alkalmazottjának, aki cserébe rendszeresen szivárogtatott neki a konkurencia aktuális árairól.

A férfi az általa irányított cégek bankszámláiról közel 260 millió forintot utalt át saját céljaira.