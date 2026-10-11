Kigyulladt egy ház Szentendrén: halálos áldozatot követeltek a lángok

Kigyulladt egy családi ház Szentendrén vasárnap délután, a tűzoltók a Cseresznyés úti ház átkutatásakor egy holttestre bukkantak - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Halálos áldozatot követelt a szentendrei háztűz. Fotó: MediaWorks

Halálos áldozatot követelt a szentendrei háztűz

Csámpai Attila tájékoztatása szerint a lángok a mintegy 80 négyzetméteres ház földszintjén csaptak fel, a tűz gyorsan terjedt, mire a környék tűzoltói a helyszínre értek, már a második szint és a tetőzet is lángolt.

Az egységek a kora esti órákban megfékezték a lángokat, majd a ház átkutatásakor bukkantak rá a holttestre.

A tűz keletkezési körülményeit vizsgálják, a rendőrség helyszínelést végez - tette hozzá a szóvivő.

Nem ez volt az első halálos tűzeset a napokban

Múlt hét vasárnap tűz ütött ki egy brassói egészségügyi intézményben. Az esetnek halálos áldozata is volt, a tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják.