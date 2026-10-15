Alkoholt ment venni a nő, tragédia lett belőle: döbbenetes, mit tett ezután

A vádirat szerint a nő egy autómosóban dolgozott Szigetszentmiklós közelében; 2025 februárjában a reggeli órákban egy mosásra otthagyott autóval - a tulajdonos tudta nélkül - egy közeli italkereskedéshez hajtott alkoholt venni, majd visszatért az autómosóhoz.

Alkoholt akart venni a jogosítvány nélküli sofőr, halálos balesetet okozott Fotó: Ügyészség

Alkoholért indult, halálra gázolt egy nőt, majd elmenekült

A vádlott később újra visszatért az italkereskedéshez, amikor kanyarodás közben elütötte az elsőbbségi helyzetben elektromos triciklivel érkező nőt.

A nő a kocsiból kiszállt és az eszméletlen sértetthez lépett, majd miután nem tudta őt felemelni, visszaszállt az autóba és elhajtott a helyszínről.

A sérült nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét veszítette.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló nőt halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés és két rendbeli jármű önkényes elvétele mellett minősített segítségnyújtás elmulasztásának bűntettével vádolja.

Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabásán túl azt is indítványozza, hogy a bíróság végleges hatállyal tiltsa el a járművezetéstől.

A vádlott bűnösségéről a Szigetszentmiklósi Járásbíróság dönt - áll a közleményben.