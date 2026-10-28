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gazda

Brutális állatkínzás Kiskunlacházán, a gazda végignézte a szörnyűséget

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Kiskunlacházán egy férfi elengedte a kutyáját, amely rátámadt egy macskára, és megölte. A gazda nem avatkozott közbe, az eset miatt pedig állatkínzás miatt indult büntetőeljárás. A férfit az állattartástól is eltilthatják.
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gazdamacskakutyaférfiállatkínzás

Egy ártatlan állat pusztult el, miután gazdája szabadon engedett egy veszélyes helyzetet előidéző kutyát. A kiskunlacházi állatkínzás ügyében már a hatóságok is intézkedtek, a férfinak pedig súlyos következményekkel kell szembenéznie.

Állatkínzás Kiskunlacházán: kutya ölt meg egy macskát, az állat gazdája nem tett semmit
Állatkínzás Kiskunlacházán: kutya ölt meg egy macskát, az állat gazdája akadályozta meg a gyilkosságot (illusztráció) Fotó: Pixabay

Állatkínzás miatt indult büntetőeljárás

A brutális eset 2026 szeptemberében, az esti órákban történt Kiskunlacházán. A férfi rollere mellett, pórázon vezette pit jellegű kutyáját, majd elengedte az állatot. Az eb ezután rátámadt egy vörös macskára, amelynek a nyakába harapott, és halálra marta.

A Pest Megyei Főügyészség október 28-i közleménye szerint a férfi meg sem próbálta megakadályozni a támadást, és a macska megmentéséért sem tett semmit. A történtek miatt a rendőrség állatkínzás miatt indított büntetőeljárást a kutya gazdája ellen.

Eltilthatják a férfit az állattartástól

A jogszabályok szerint az állattartók kötelesek gondoskodni arról, hogy kutyájuk ne veszélyeztessen más állatokat vagy embereket.

Az ügyészség ezért az illetékes állatvédelmi hatóság eljárását is kezdeményezte. A férfit a történtek miatt akár az állattartástól is eltilthatják – írja a Blikk.

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