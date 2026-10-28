Brutális állatkínzás Kiskunlacházán, a gazda végignézte a szörnyűséget

Egy ártatlan állat pusztult el, miután gazdája szabadon engedett egy veszélyes helyzetet előidéző kutyát. A kiskunlacházi állatkínzás ügyében már a hatóságok is intézkedtek, a férfinak pedig súlyos következményekkel kell szembenéznie.
Állatkínzás miatt indult büntetőeljárás
A brutális eset 2026 szeptemberében, az esti órákban történt Kiskunlacházán. A férfi rollere mellett, pórázon vezette pit jellegű kutyáját, majd elengedte az állatot. Az eb ezután rátámadt egy vörös macskára, amelynek a nyakába harapott, és halálra marta.
A Pest Megyei Főügyészség október 28-i közleménye szerint a férfi meg sem próbálta megakadályozni a támadást, és a macska megmentéséért sem tett semmit. A történtek miatt a rendőrség állatkínzás miatt indított büntetőeljárást a kutya gazdája ellen.
Eltilthatják a férfit az állattartástól
A jogszabályok szerint az állattartók kötelesek gondoskodni arról, hogy kutyájuk ne veszélyeztessen más állatokat vagy embereket.
Az ügyészség ezért az illetékes állatvédelmi hatóság eljárását is kezdeményezte. A férfit a történtek miatt akár az állattartástól is eltilthatják – írja a Blikk.
Kölyökkutyát akasztott fel egy férfi Borsodban – elárulta, hogy miért csinálta
Egy hét hónaposnak vélt kölyökkutya pusztult el Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, miután egy férfi egy erdős területen felakasztotta az állatot. Az állatkínzás miatt indult nyomozás során a rendőrök rövid idő alatt elfogták a feltételezett elkövetőt, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett.
Vascsővel ütötte, majd verte agyon a kismalacokat egy magyar férfi
Beismerő vallomást tett az a 23 éves férfi, aki vascsővel verte agyon a beteg kismalacokat egy Hajdú-Bihar vármegyei sertéstelepen. A megrázó állatkínzásról videó is készült, a rendőrség pedig most lezárta a nyomozást, és vádemelést javasolt.