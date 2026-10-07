Kutyáival üvöltözik Gyula a TikTokon: lincshangulat az állatkínzással vádolt hajdúsági férfival szemben

Mint minden évben, idén is október 4-én ünnepeltük az állatok világnapját. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az állatok védelmére, az ember és állat közötti harmonikus együttélésre, valamint a felelős állattartás fontosságára. A dátum választása nem véletlen: október 4-e Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének emléknapja is. Ferenc azt vallotta, hogy a minket körülvevő teremtett világ minden tagját – a legkisebb élőlényektől kezdve – tisztelni és szeretni kell. Nem mindenki bánik azonban kellő tisztelettel a gondoskodására bízott állatokkal, gyakran hallani olyan gazdákról, akik cselekedeteikkel kimerítik az állatkínzás fogalmát.
A társadalom ma már igencsak érzékenyen reagál a házi kedvenceket vagy haszonállatokat nem megfelelő körülmények közt tartó, őket elhanyagoló, olykor fizikailag is bántalmazó gazdákról szóló hírekre. Szerencsére egyre több olyan esetről lehet olvasni, amikor állatvédelemmel foglalkozó hatóságok vagy ilyen célból alapított civil szervezetek mentenek ki sanyarú sorsú állatokat nemtörődöm, rosszabb esetben kegyetlen tulajdonosaik kezei közül.
Nem bizonyított az állatkínzás a hajdúsági férfi esetében
Vannak azonban olyanok is, akik valamiféle magamutogató indíttatásból saját maguk dicsekszenek el gyalázatos tetteikkel, és így akarnak a közösségi média sztárjává válni. Ilyen az egyik Hajdú-Bihar megyei nagyközségben élő V. Gyula is, aki évek óta produkálja magát a TikTokon, és próbál anyagi támogatást szerezni követőitől. A 2001-ben kiskorú megrontása miatt hosszú évekre jogerősen elítélt férfi életének szinte minden mozzanatát megosztja közösségi felületén, a bejelentkezések során pedig gyakran alpári stílusban, magából kikelve üvöltözik háziállataival.
A felvételeken a verbális agresszió egyértelmű, ám a kutyákkal és macskákkal szembeni fizikai bántalmazás soha nem érhető tetten.
Az internet népe ettől függetlenül V. Gyulát kikiáltotta állatkínzónak, és a TikTok mellett már a Facebookon is alakultak olyan csoportok, amelyek a férfi tettein szörnyülködve, hathatós intézkedéseket sürgetnek.
Többen közülük a hatósági eljárást is kevésnek tartják, és megtorlást szorgalmaznak a férfival szemben, ami viszont könnyen önbíráskodáshoz vezethet.
Megszólalt a kormányhivatal és a rendőrség
Az esettel kapcsolatban az Origo megkereste a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt, amely a következő tájékoztatást adta.
A megkeresésével érintett ügyben magánszemélyektől és állatvédelmi civil szervezetektől is érkeztek jelzések. Az illetékes állategészségügyi hatóság kivétel nélkül mindegyiket kivizsgálta: több hatóság és a rendőrség közös helyszíni ellenőrzésére is sor került, azonban állatvédelmi jogsértést egyik esetben sem állapítottak meg. Emellett a hatóság kapott a közösségi médiában megjelent olyan videófelvételeket is, amiken állatokkal összefüggésbe hozható indulatos, fenyegető, illetve fizikai bántalmazásról szóló történetek hallhatók, amelyekkel kapcsolatban az állategészségügyi hatóság rendőrségi feljelentést tett.”
Ennek ismeretében lapunk a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysághoz fordult. Tőlük arról érdeklődtünk, hogy indítottak-e eljárást az ügyben, és ha igen, végül mit állapítottak meg. Válaszukban ezt írták:
A rendőrök a kormányhivatal munkatársaival, hatósági állatorvossal közösen tartottak több alkalommal is ellenőrzést a férfi házánál. A kutyák egészségügyi állapotát tekintve, valamint az ebtartási szabályok betartására vonatkozólag egyik esetben sem tapasztaltak jogsértést. Bűncselekmény elkövetésének gyanúja ez idáig nem merült fel a férfi vonatkozásában. Az ügy vizsgálata folyamatban van, további tájékoztatást jelenleg nem áll módunkban adni.”
Az elszabaduló netes agresszió veszélyeire figyelmeztet a szakpszichológus
Az eset kapcsán az Origo megkérdezte Hal Melinda klinikai szakpszichológust, ő miként vélekedik a férfi viselkedéséről, valamint az erre adott társadalmi reakciókról. A szakember azzal kezdte, hogy a felvételeket látva V. Gyula esetében fennáll a mentális zavar lehetősége, ám ezt a távolból, alapos vizsgálatok hiányában nem lehet és nem is szabad kijelenteni.
Hozzáfűzte, bár az állatokkal szembeni verbális erőszak önmagában nem bűncselekmény, azonban a férfi viselkedése szerinte kimeríti a közbotrányokozás tényállását, különösen azért, mert a közösségimédia-felületein megosztott tartalmakat akár kiskorúak is megtekinthetik.
Véleménye szerint a rendőrségnek az állatjóléti vizsgálatok mellett ezzel is érdemes lenne foglalkoznia. – Valószínűleg a benne rejlő frusztrációt és feszültséget akarja a maga megdöbbentő, exhibicionista módján kiadni – tette hozzá.
Hal Melinda közölte, a V. Gyulával szembeni online lincshangulathoz a férfi rovott múltja is nagyban hozzájárul, mivel a börtönviseltekkel kapcsolatban, különösen, ha ilyen súlyos bűncselekményt követtek el, az emberekben él egy bizonyos félelemérzet.
A szakember mostanában azzal szembesül, hogy a magyarországi online térben is egyre inkább nő a frusztráció, és félőnek tartja, hogy hamarosan már nemcsak az internet világában, hanem a valóságban is megjelenik ez a feszültség.
Még akkor is, ha egy erőszakos cselekményt nem olyan egyszerű kivitelezni a személyes térben, mint leírni egy Facebook-posztban.
– Éppen ezért óvva intenék mindenkit attól, hogy az érzelmeiket, impulzusaikat, késztetéseiket – függetlenül attól, hogy igazuk van-e vagy sem – megjelenítsék a világhálón. Egyrészt azért, mert a hirtelen felindulásból leírtak is fennmaradnak az utókornak, másrészt azért, mert már a törvény is bünteti a kommentszekciókban megjelenő erőszakos, esetleg életellenes tartalmakat. És persze a társadalmi morál szempontjából sem hasznos, ha valaki leírja, hogy mit tenne az illetővel. Ezzel ráadásul példát is adhatunk olyanoknak, akik mentálisan instabilabbak, vagy agresszívak és nem tanulták meg megfelelően kezelni a frusztrációjukat – fogalmazott Hal Melinda.