Kutyáival üvöltözik Gyula a TikTokon: lincshangulat az állatkínzással vádolt hajdúsági férfival szemben

Mint minden évben, idén is október 4-én ünnepeltük az állatok világnapját. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az állatok védelmére, az ember és állat közötti harmonikus együttélésre, valamint a felelős állattartás fontosságára. A dátum választása nem véletlen: október 4-e Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének emléknapja is. Ferenc azt vallotta, hogy a minket körülvevő teremtett világ minden tagját – a legkisebb élőlényektől kezdve – tisztelni és szeretni kell. Nem mindenki bánik azonban kellő tisztelettel a gondoskodására bízott állatokkal, gyakran hallani olyan gazdákról, akik cselekedeteikkel kimerítik az állatkínzás fogalmát.

Bűncselekmény gyanúja ez idáig nem merült fel az állatkínzással vádolt férfi vonatkozásában – képünk illusztráció (Fotó: Pexels)

A társadalom ma már igencsak érzékenyen reagál a házi kedvenceket vagy haszonállatokat nem megfelelő körülmények közt tartó, őket elhanyagoló, olykor fizikailag is bántalmazó gazdákról szóló hírekre. Szerencsére egyre több olyan esetről lehet olvasni, amikor állatvédelemmel foglalkozó hatóságok vagy ilyen célból alapított civil szervezetek mentenek ki sanyarú sorsú állatokat nemtörődöm, rosszabb esetben kegyetlen tulajdonosaik kezei közül.

Nem bizonyított az állatkínzás a hajdúsági férfi esetében

Vannak azonban olyanok is, akik valamiféle magamutogató indíttatásból saját maguk dicsekszenek el gyalázatos tetteikkel, és így akarnak a közösségi média sztárjává válni. Ilyen az egyik Hajdú-Bihar megyei nagyközségben élő V. Gyula is, aki évek óta produkálja magát a TikTokon, és próbál anyagi támogatást szerezni követőitől. A 2001-ben kiskorú megrontása miatt hosszú évekre jogerősen elítélt férfi életének szinte minden mozzanatát megosztja közösségi felületén, a bejelentkezések során pedig gyakran alpári stílusban, magából kikelve üvöltözik háziállataival.

A felvételeken a verbális agresszió egyértelmű, ám a kutyákkal és macskákkal szembeni fizikai bántalmazás soha nem érhető tetten.

Az internet népe ettől függetlenül V. Gyulát kikiáltotta állatkínzónak, és a TikTok mellett már a Facebookon is alakultak olyan csoportok, amelyek a férfi tettein szörnyülködve, hathatós intézkedéseket sürgetnek.

Többen közülük a hatósági eljárást is kevésnek tartják, és megtorlást szorgalmaznak a férfival szemben, ami viszont könnyen önbíráskodáshoz vezethet.