Ammóniaszivárgás miatt riasztották a tűzoltókat Veszprémben – lezártak egy utcát

Ammóniaszivárgás gyanúja miatt lezárták a veszprémi Kistó utcát, miután bejelentés érkezett egy lehetséges szivárgásról. Az intézkedés ideje alatt a helyi járatos autóbuszok terelőútvonalon közlekedtek – számolt be róla a Veol.hu.

Ammóniaszivárgás gyanúja miatt intézkedtek Veszprémben

Fotó: Unsplash / Illusztráció

A bejelentést követően a katasztrófavédelem szakemberei a helyszínre vonultak, és megkezdték az érintett épület, valamint a környező terület ellenőrzését.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a sajtó megkeresésére közölte, hogy a szakemberek bejárták az épületet, és műszeres méréseket végeztek az ingatlanban, valamint a környező utcákban.

Az ammóniaszivárgás gyanúja miatt több helyen is méréseket végeztek

A vizsgálatok során egy-két mérési ponton 0 és 1 ppm közötti ammóniakoncentrációt mutattak ki, ennél magasabb értéket azonban nem tudtak igazolni.

A ppm a levegőben jelen lévő anyag koncentrációjának kifejezésére használt mértékegység, amely az egymillió részre jutó mennyiséget jelöli.