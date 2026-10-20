Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
ammóniaszivárgás

Ammóniaszivárgás miatt riasztották a tűzoltókat Veszprémben – lezártak egy utcát

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Veszprém egyik utcájában rendkívüli intézkedésekre volt szükség, miután veszélyes anyag jelenlétéről érkezett bejelentés. A hatóságok az ammóniaszivárgás gyanúja miatt lezárták az érintett útszakaszt, a katasztrófavédelem szakemberei pedig műszeres mérésekkel kezdték meg a helyszín átvizsgálását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ammóniaszivárgásVeszprém megyekatasztrófavédelem

Ammóniaszivárgás gyanúja miatt lezárták a veszprémi Kistó utcát, miután bejelentés érkezett egy lehetséges szivárgásról. Az intézkedés ideje alatt a helyi járatos autóbuszok terelőútvonalon közlekedtek – számolt be róla a Veol.hu.

Ammóniaszivárgás gyanúja miatt intézkedtek Veszprémben.
Ammóniaszivárgás gyanúja miatt intézkedtek Veszprémben
Fotó:  Unsplash / Illusztráció

A bejelentést követően a katasztrófavédelem szakemberei a helyszínre vonultak, és megkezdték az érintett épület, valamint a környező terület ellenőrzését.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a sajtó megkeresésére közölte, hogy a szakemberek bejárták az épületet, és műszeres méréseket végeztek az ingatlanban, valamint a környező utcákban.

Az ammóniaszivárgás gyanúja miatt több helyen is méréseket végeztek

A vizsgálatok során egy-két mérési ponton 0 és 1 ppm közötti ammóniakoncentrációt mutattak ki, ennél magasabb értéket azonban nem tudtak igazolni.

A ppm a levegőben jelen lévő anyag koncentrációjának kifejezésére használt mértékegység, amely az egymillió részre jutó mennyiséget jelöli.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!