Amnesztiát hirdethetnek Magyar Péterék? – hivatalos válasz nincs, ez lehet a háttérben

Információink szerint az április 12-i, tiszás választási győzelemre, a „rendszerváltásra”, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára hivatkozva közkegyelem elrendelését fontolgatja a Tisza-kormány. A büntetés-végrehajtás világában járatos forrásaink egybehangzó állítása szerint ennek napirendre vétele még októberben megtörténhet, az amnesztia pedig Magyar Péter miniszterelnök szeptemberi, vatikáni látogatás során is felmerült.

Egyik minisztérium sem árulta el, lesz-e amnesztia október 23-án (Fotó: Pexels)

Elítéltek tízezrei várják feszülten nap, mint nap az előbb szeptember végére, majd október elejére ígért bejelentést, mely szerint a kormány napirendre tűzi az általános közkegyelem meghirdetését Magyarországon – tájékoztatta az Origót informátorunk, aki azt is tudni véli, hogy az amnesztia elrendelését nemzeti ünnepünkre, október 23-ára tervezik.

A fogvatartottak körülményeinek javítása és az amnesztia is szerepel a petícióban

Ezt erősíti a Börtönök kapuja mögött is emberek vannak című petíció is, amit a kezdeményezők 2565 aláírással éppen a napokban nyújtottak be a köztársasági elnöknek, valamint az Országgyűlés elnökének. Ebben olyan kéréseket fogalmaztak meg, mint például az emberhez méltó elhelyezési és higiénés körülmények biztosítása, a túlzsúfoltság kezelése, a megfelelő egészségügyi és szakorvosi ellátás, a kielégítő étkezés és ivóvízellátás, a szélsőséges hőmérsékleti körülmények kezelése, a fogvatartottak és hozzátartozóik közötti kapcsolattartás biztosítása, vagy a valódi reintegráció megerősítése, hogy a fogvatartottak már a büntetés alatt felkészülhessenek a szabadulás utáni életre, és szükség esetén a későbbiekben is támogatást kaphassanak.

Tízezrek reménykednek a mielőbbi szabadulásban (Fotó: Pexels)

Az Országgyűlést pedig arra kérik, vizsgálja meg a büntetés-végrehajtás jelenlegi helyzetét, tegye meg a szükséges jogalkotási és ellenőrzési lépéseket, és fontolja meg egy esetleges közkegyelmi intézkedés lehetőségét is. Mint írják: „Nem azért, hogy a büntetés-végrehajtás problémáit egy kegyelmi döntéssel eltakarjuk. Hanem azért, hogy egy esetleges kegyelmi intézkedés egy valódi újrakezdés része lehessen”. A petícióhoz egy „a 2026. október 23-ához kapcsolódó közkegyelmi törvény alapelveire és főbb szabályaira vonatkozó javaslatot” is mellékeltek.