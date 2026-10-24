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Andrássy út

Felcsaptak a lángok az Andrássy úton: nagy volt a riadalom a Hősök tere közelében

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Egy második emeleti lakás erkélye és egyik szobájának berendezési tárgyai kaptak lángra Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton, a Hősök tere közelében.
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Andrássy úttűzHősök tere

Tűz volt egy második emeleti ingatlanban Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton, a Hősök tere közelében.  

Tűz az Andrássy úton: második emeleti lakás égett
Tűz az Andrássy úton: második emeleti lakás égett Fotó: unsplash.com

Tűz az Andrássy úton: második emeleti lakás égett

A lakás erkélye és egyik szobájának berendezési tárgyai égtek. A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat - írja a katasztrófavédelem
 

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