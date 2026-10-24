Felcsaptak a lángok az Andrássy úton: nagy volt a riadalom a Hősök tere közelében

Egy második emeleti lakás erkélye és egyik szobájának berendezési tárgyai kaptak lángra Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton, a Hősök tere közelében.
Tűz volt egy második emeleti ingatlanban Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton, a Hősök tere közelében.
Tűz az Andrássy úton: második emeleti lakás égett
A lakás erkélye és egyik szobájának berendezési tárgyai égtek. A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat - írja a katasztrófavédelem.
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