Felcsaptak a lángok az Andrássy úton: nagy volt a riadalom a Hősök tere közelében

Tűz volt egy második emeleti ingatlanban Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton, a Hősök tere közelében.

Tűz az Andrássy úton: második emeleti lakás égett Fotó: unsplash.com

Tűz az Andrássy úton: második emeleti lakás égett

A lakás erkélye és egyik szobájának berendezési tárgyai égtek. A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat - írja a katasztrófavédelem.

