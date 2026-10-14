Ma dönt a bíróság a feltételezett anyagyilkos letartóztatásáról

Mint arról az Origo beszámolt, vasárnap délután Szentendrén egy mentális betegségben szenvedő férfi késsel fenyegette a szüleit. Az anyagyilkosággal gyanúsított férfi letartóztatásáról ma dönt a bíróság.

Az anyagyilkoság megdöbbentette a Szentendrén élőket Fotó: Origo

A 82 éves édesapa, egy neves pszichológus professzor kénytelen volt a szomszédtól segítséget kérni. A tragédiát már nem lehetett elkerülni. A férfi felgyújtotta a családi házat. A tűzoltók később az élettel összeegyeztethetetlen sérülésekkel találták meg az édesanya összeégett holttestét. A rendőrségnek és a szakértőknek azt is tisztázniuk kell, hogy a nő halálát a füstmérgezés okozta-e, vagy a fegyverként használt kés, esetleg mindkettő végzetes kombinációja.

Az ügyvéd szerint egy anyagyilkos érdemtelen az örökségre Fotó: Origo

Az ügyészség indítványozta András letartóztatását, és azt, hogy a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtsák végre. A férfiről a környéken köztudott volt, hogy mentálisan nem egészséges. Miután az egyenruhások az utcán elkapták és megbilincselték, a rendőrautóban ülve a Sátánt emlegette.

Érdemtelen az örökségre, aki a szüleire támad

Balogi Zsófia család- és öröklésjogi szakértő határozott véleménye szerint az üggyel kapcsolatban az is egyértelmű, hogy a fiú a tettével érdemtelenné vált arra, hogy a szülei után örököljön. Természetesen az sem mellékes, hogy a férfi pontosan milyen betegségben szenvedett, illetve korábban elrendelték-e a cselekvőképessége korlátozását. Annyi tudható, hogy András a szüleivel élt, és mivel dolgozni nem tudott, ők tartották el, ők gondoskodtak róla.

Mindez a büntetőjogi megítélés és a polgári jogi következmények szempontjából kardinális kérdés – szögezte le az ügyvéd.

Bár a polgári jog és a büntetőjog ezen a ponton elválik egymástól, a szakértő kiemelte: ha a gyermek gondnokság alatt áll, az büntethetőséget kizáró ok a büntetőjog oldaláról, ám a társadalmi ítélet és az öröklési jogi szankciók könyörtelenül érvényesülnek.

Ha feltesszük a kérdést, hogy gyilkos gyermek örökölhet-e, a válasz egyértelmű nem. A dráma azonban ezzel nem ér véget, sőt, itt kezdődhet csak az igazán szövevényes öröklési harc, a családban ugyanis van egy másik gyermek, egy Brüsszelben élő lánytestvér is.