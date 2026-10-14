Ma dönt a bíróság a feltételezett anyagyilkos letartóztatásáról

Mint arról az Origo beszámolt, vasárnap délután Szentendrén egy mentális betegségben szenvedő férfi késsel fenyegette a szüleit. Az anyagyilkosággal gyanúsított férfi letartóztatásáról ma dönt a bíróság.
A 82 éves édesapa, egy neves pszichológus professzor kénytelen volt a szomszédtól segítséget kérni. A tragédiát már nem lehetett elkerülni. A férfi felgyújtotta a családi házat. A tűzoltók később az élettel összeegyeztethetetlen sérülésekkel találták meg az édesanya összeégett holttestét. A rendőrségnek és a szakértőknek azt is tisztázniuk kell, hogy a nő halálát a füstmérgezés okozta-e, vagy a fegyverként használt kés, esetleg mindkettő végzetes kombinációja.
Az ügyészség indítványozta András letartóztatását, és azt, hogy a kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtsák végre. A férfiről a környéken köztudott volt, hogy mentálisan nem egészséges. Miután az egyenruhások az utcán elkapták és megbilincselték, a rendőrautóban ülve a Sátánt emlegette.
Érdemtelen az örökségre, aki a szüleire támad
Balogi Zsófia család- és öröklésjogi szakértő határozott véleménye szerint az üggyel kapcsolatban az is egyértelmű, hogy a fiú a tettével érdemtelenné vált arra, hogy a szülei után örököljön. Természetesen az sem mellékes, hogy a férfi pontosan milyen betegségben szenvedett, illetve korábban elrendelték-e a cselekvőképessége korlátozását. Annyi tudható, hogy András a szüleivel élt, és mivel dolgozni nem tudott, ők tartották el, ők gondoskodtak róla.
Mindez a büntetőjogi megítélés és a polgári jogi következmények szempontjából kardinális kérdés – szögezte le az ügyvéd.
Bár a polgári jog és a büntetőjog ezen a ponton elválik egymástól, a szakértő kiemelte: ha a gyermek gondnokság alatt áll, az büntethetőséget kizáró ok a büntetőjog oldaláról, ám a társadalmi ítélet és az öröklési jogi szankciók könyörtelenül érvényesülnek.
Ha feltesszük a kérdést, hogy gyilkos gyermek örökölhet-e, a válasz egyértelmű nem. A dráma azonban ezzel nem ér véget, sőt, itt kezdődhet csak az igazán szövevényes öröklési harc, a családban ugyanis van egy másik gyermek, egy Brüsszelben élő lánytestvér is.
A Polgári Törvénykönyv kristálytisztán rendelkezik: kiesik az öröklésből az az örökös, aki az örökhagyó életére tört. Ezt a magatartást a Ptk. konkrétan megnevezi az érdemtelenné válás körében
– hívta fel a figyelmet a szakértő.
Az anyagyilkos érdemtelenné vált
Mivel a gyanúsított a saját szülei életére tört, az elkövetés fázisa – akár a kísérleti szakban rekedt, akár befejezett bűncselekményről van szó – érdemtelenné teszi őt az öröklésre.
A társadalom által elítélendő, kirívó magatartás, azaz az életre törés önmagában magával vonja a jogi szankciót, függetlenül a büntetőjogi kimeneteltől. A jogi gépezet pedig csak most indul be igazán: ha a gyermek érdemtelen az öröklésre, az öröklési sorból kiesik.
Ekkor a törvényes helyettes örökösök lépnek a helyébe, azaz az ő leszármazói (gyermekei) örökölhetnek. Andrásnak viszont információink szerint nem született gyermeke. Ebben az esetben a felszálló ági öröklés lép életbe. A tragédiában azonban az édesanya életét vesztette, az édesapa viszont – aki szintén célpont volt- túlélte a borzalmat. A jog szerint a támadás sértettje megbocsáthat az örökösnek, ám ebben az ügyben ebben a kérdéskörben is rejlik egy csavar.
Az örökhagyó elleni támadást kizárólag maga a sértett bocsáthatná meg életében. Mivel az édesanya elhunyt, ezt a megbocsátást már senki sem pótolhatja, így a kiesés és az érdemtelenség végérvényesen fennmarad az anya hagyatékának esetében. Ez azonban nem automatikus, erre a hagyatéki tárgyaláson hivatkozni kell
– fogalmazott a jogász.
Balogi Zsófia zárásként rávilágított: a családon belül most a büntetőeljárás mellett mindennek a jogi tisztázása következik.
A rendkívüli kegyetlenséggel elkövetett cselekmények után a jog nem hagy kiskaput: a bűnös kéz örökség helyett csupán a szigorú törvényi szankciókkal és a teljes anyagi-jogi kirekesztéssel nézhet szembe.
A dráma ezzel jogi szempontból is példaértékű, szigorú fejezetet nyit meg a magyar és a nemzetközi joggyakorlatban.
Az ügyvéd leszögezte: amennyiben az igazságügyi orvosszakértő megállapítja, hogy András nem büntethető, az nem jelenti az, hogy a polgárjogi negatív következmények alól is mentesül.