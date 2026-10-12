A Sátánt emlegette az anyagyilkos Szentendrén

Elképesztő tragédia történt október 11., vasárnap délután Szentendrén. A gyanú szerint B. András késsel fenyegette a 82 éves édesapját. Az idős pszichológus professzor átmenekült az egyik szomszédjához, hogy segítséget kérjen. A feleségét nem tudta megmenteni. A támadó a feltételezések szerint a családi házat felgyújtotta. A tűzoltók a lángok megfékezése után megtalálták a támadó édesanyjának holttestét. A feltételezett anyagyilkost a rendőrök elkapták.
Mikor az Origo a helyszínen járt, még dolgoztak a katasztrófavédelem munkatársai. B. István, a gyászoló férj a kertből kiszólva közölte, hogy nem kíván nyilatkozni, és ahhoz sem járul hozzá, hogy róla fényképet készítsünk. A láthatóan megviselt állapotban levő professzor a kiégett épületből ki-be járkált.
Az egyik szomszéd a családot évtizedek óta ismerte. Munkatársunknak elmondta, hogy a környéken élőket mélyen megdöbbentette a tragédia.
– A férfi súlyos mentális betegségben szenvedett. A skizofréniája miatt dolgozni sem tudott, egész életében a szülei tartották el, velük is lakott. Többször előfordult, hogy agresszívan lépett fel velük szemben – mondta a szomszéd.
Andrást az ismerősök félelmetesnek tartották, és egyesek elmondása szerint már korábban is előfordult, hogy indokolt lett volna kihívni miatta a rendőrséget, de a köztiszteletben álló szüleire való tekintettel ezt nem tették meg. Az is igaz, hogy egészen vasárnapig sikerült is őt megfékezni.
Az anyagyilkos az utcán is mondta a magáét
András a gyújtogatás után a közelben maradt. Mikor a rendőrök megérkeztek, elmenekült előlük. Az egyik közeli keresztutca végén sikerült csak elkapniuk. Akkor megbilincselték és beültették a szolgálati gépjárművükbe. Az ott lakó férfi erről részletesen beszélt:
– Amikor megbilincselték, nem őrjöngött. Ezután elmentem vásárolni, de egy fél órával később hazajöttem. Addigra már mondta a magáét, igaz, túlzás lenne azt mondani, hogy önkívületi állapotban volt. Úgy tűnt, mintha nem is fogta volna fel teljesen, hogy mit tett. A Sátánt emlegette, és kifejezte, hogy reméli, hogy a szülei meghaltak.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete írásban reagált megkeresésünkre: „2026. október 11-én a délutáni órákban egy 82 éves szentendrei lakos bejelentést tett arról, hogy 51 éves fia késsel támadt rá.
A helyszínre érkező rendőrök intézkedés alá akarták vonni a férfit, aki ez alól kivonta magát és elmenekült. Ezt követően rövid időn belül elfogták, majd előállították.
A katasztrófavédelem munkatársai a családi háznál keletkezett tűzeset során az épület átvizsgálásakor egy nő holttestét találták meg, akinél az élettel összeegyeztethetetlen égési sérüléseket állapítottak meg.
A gyanú: különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást.
A nyomozás érdekeire hivatkozva nem áll módunkban további részleteket közölni.”
Hogy konkrétan mi okozta az idős asszony halálát, azt az igazságügyi orvosszakértő fogja megállapítani. Információink szerint felmerült a gyanú, hogy a fia a gyújtogatás előtt megkéselte. A gyanúsított mentális állapotát igazságügyi szakértő fogja felmérni. Amennyiben bebizonyosodik, hogy András nem képes felmérni tettei következményét, nem büntethető. Akkor börtön helyett az IMEI-be kerül.