A Sátánt emlegette az anyagyilkos Szentendrén

Elképesztő tragédia történt október 11., vasárnap délután Szentendrén. A gyanú szerint B. András késsel fenyegette a 82 éves édesapját. Az idős pszichológus professzor átmenekült az egyik szomszédjához, hogy segítséget kérjen. A feleségét nem tudta megmenteni. A támadó a feltételezések szerint a családi házat felgyújtotta. A tűzoltók a lángok megfékezése után megtalálták a támadó édesanyjának holttestét. A feltételezett anyagyilkost a rendőrök elkapták.

Felgyújtotta a családi házat az anyagyilkos? Fotó: Mediaworks

Mikor az Origo a helyszínen járt, még dolgoztak a katasztrófavédelem munkatársai. B. István, a gyászoló férj a kertből kiszólva közölte, hogy nem kíván nyilatkozni, és ahhoz sem járul hozzá, hogy róla fényképet készítsünk. A láthatóan megviselt állapotban levő professzor a kiégett épületből ki-be járkált.

Az egyik szomszéd a családot évtizedek óta ismerte. Munkatársunknak elmondta, hogy a környéken élőket mélyen megdöbbentette a tragédia.

A szomszédokat sokkolták a történtek Fotó: Origo

– A férfi súlyos mentális betegségben szenvedett. A skizofréniája miatt dolgozni sem tudott, egész életében a szülei tartották el, velük is lakott. Többször előfordult, hogy agresszívan lépett fel velük szemben – mondta a szomszéd.

Andrást az ismerősök félelmetesnek tartották, és egyesek elmondása szerint már korábban is előfordult, hogy indokolt lett volna kihívni miatta a rendőrséget, de a köztiszteletben álló szüleire való tekintettel ezt nem tették meg. Az is igaz, hogy egészen vasárnapig sikerült is őt megfékezni.

A háztető teljesen kiégett Fotó: Mediaworks

Az anyagyilkos az utcán is mondta a magáét

András a gyújtogatás után a közelben maradt. Mikor a rendőrök megérkeztek, elmenekült előlük. Az egyik közeli keresztutca végén sikerült csak elkapniuk. Akkor megbilincselték és beültették a szolgálati gépjárművükbe. Az ott lakó férfi erről részletesen beszélt:

– Amikor megbilincselték, nem őrjöngött. Ezután elmentem vásárolni, de egy fél órával később hazajöttem. Addigra már mondta a magáét, igaz, túlzás lenne azt mondani, hogy önkívületi állapotban volt. Úgy tűnt, mintha nem is fogta volna fel teljesen, hogy mit tett. A Sátánt emlegette, és kifejezte, hogy reméli, hogy a szülei meghaltak.