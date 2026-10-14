Anyagyilkosság Szentendrén: Letartóztatták a gondnokolt B. Andrást

Bilincsbe verve, két rendőr hozta a bíróságra a szentendrei anyagyilkosság gyanúsítottját. A cipő nélkül, zokniban érkező, gondnokság alá helyezett, cselekvőképességében teljesen korlátozott B. András nem mutatott megbánást.

Az anyagyilkos felgyújtotta a családi házat Fotó: origo

Idős szüleire támadt a gondnokság alatt lévő férfi

Mint arról az Origo beszámolt, B. András vasárnap délután késsel fenyegette az őt eltartó szüleit. Az idős édesapja egy pótkulccsal ki tudott menekülni a családi házukból, és segítséget kért a szomszédoktól. A súlyos mentális betegségben szenvedő férfi ezután lángba borította a házat.

A helyiek értesítették a segélyhívó központot. Mentők, rendőrök és tűzoltók is érkeztek a helyszínre. Miután a tűzoltók megfékezték a lángokat, a házban megtalálták az idős édesanya összeégett holttestét.

András a rendőrök elől elfutott, egy közeli keresztutcában sikerült csak elfogniuk és megbilincselniük. Miután beültették az autójukba, a férfi méltatlankodni kezdett, hogy túl szoros a bulics, majd a Sátánt emlegette.

Vagy gyógyulttá nyilvánítják és kiengedik, vagy akár élete végéig is zárt intézményben marad

Azt még vizsgálják a szakértők, hogy pontosan mi okozta az asszony halálát.

A rendőrség különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel gyanúsítja. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, azzal, hogy a kényszerintézkedést az IMEI-ben hajtsák végre.

Könnyen lehet, hogy a feltételezett anyagyilkos nem büntethető. Abban az esetben a bíróság az ítéletben felmenti majd a vád aló és elrendeli a kényszergyógykezelését. Az intézetben pedig időközönként felmérik az elmeállapotát, és vagy gyógyulttá nyilvánítják és kiengedik, vagy akár élete végéig bent tarthatják.

A bíróság végül az ügyészi indítványnak megfelelően elrendelte a kényszerintézkedést.

B. Andrást átszállítják az IMEI-be, ahol hosszas kivizsgálást követően határoznak a büntethetősége mértékéről.