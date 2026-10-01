Makkszedés közben rázott halálra egy nyolcgyerekes családapát az áram Jándon - videó

Halálra rázta az áram makkszedés közben a jándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. A nyolcgyermekes családapa munkásoknak próbált segíteni egy kiserdőben, amikor a makkszedéshez használt házilag barkácsolt kampó túl közel került a fák felett húzódó nagyfeszültségű vezetékhez – adta hírül a TV2 híradója.

Halálos áramütés az erdőben: a makkszedés közben érte a tragédia a nyolcgyerekes apát

Fotó: TV2/képernyőfotó

A vezetékhez ért a kampó

A munkások egy házilag készített rázókampóval szedték a makkot. Az eszközhöz egy eredetileg villanypásztorhoz használt drótot erősítettek. A közelben nagyfeszültségű elektromos vezeték húzódott a fák felett.

A köztiszteletben álló férfi csak segíteni akart a munkásoknak.

Amikor azonban feldobta a kampót, az túl közel került a magasban futó vezetékhez. Elektromos ív alakult ki, az áram pedig a dróton keresztül áthúzott a férfi testén.

A nyolcgyerekes családapa súlyos áramütést szenvedett. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, a férfit azonban már nem tudták újraéleszteni.