Kincset rejtett a somogyi udvar, de felbukkant a gátlástalan aranyásó – éjszaka csaptak le rá a rendőrök

A lopás miatt indult büntetőeljárás során a sértett elmondta a rendőröknek, hogy korábban összesen 64 darab befektetési aranytömböt vásárolt, amelyekért több mint 100 ezer eurót fizetett ki. A nő 2025 júniusában úgy döntött, hogy a vagyona egy részét biztonságba helyezi, ezért 22 aranytömböt elásott a háza udvarán. Még ugyanebben az évben megbízta egy ismerősét, hogy építsen neki kerti tavat a telkén. A jóhiszemű tulajdonos a munkálatok előtt megmutatta a kivitelezőnek az elásott aranytömbök pontos helyét, és külön felhívta a figyelmét, hogy a tó kialakításakor gondosan kerülje el azt a területet – számolt be az arcátlan aranyásó esetéről a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság.

Közel 14 millió forintos kárt okozott a 62 éves aranyásó (Fotó: MI-illusztráció/Somogy megyei rendőrség)

A közelmúltban a nő tudomására jutott, hogy a korábban nála dolgozó férfi jelentősebb mennyiségű befektetési aranyat értékesített egy kaposvári aranykereskedésben. A sértett azonnal hazatért, hogy ellenőrizze elrejtett kincsét, ám amikor kiásta az aranytömböket rejtő dobozt, döbbenten tapasztalta, hogy annak teljes tartalmát eltulajdonították. A lopással okozott kár meghaladja a 13,6 millió forintot.

Éjszaka csaptak le a rendőrök az aranyásóra

A Somogy megyei főkapitányság bevetési egysége október 15-én éjjel csapott le a feltételezett elkövetőre az otthonában. A nála tartott kutatás során a nyomozók mintegy másfél millió forint készpénzt találtak és foglaltak le.

A 62 éves, német állampolgárságú férfit előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra, ahol jelentős értékre elkövetett lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a nyomozók.