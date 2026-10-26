Hajszálon múlt a tragédia: állatokat szállító utánfutó sodródott keresztbe az autópályán – videó

Az MKIF által közzétett felvételen egy élő állatokat szállító utánfutót vontató pick-up látható, amint sűrű forgalomban halad. Az autópálya-baleset során a vontatmány váratlanul beleng, a szerelvény keresztbe fordul, az utánfutó pedig több forgalmi sávon is átsodródik. A vontató járművet végül a belső szalagkorlát állítja meg.

A veszélyes autópálya-baleset során több forgalmi sávon is átsodródott az utánfutó

Fotó: Facebook/MKIF Zrt. - Az ország útja

A baleset idején több személyautó és kamion is a szerelvény mögött haladt, így a járművezetőknek mindössze néhány másodpercük maradt a reagálásra.

A felvételből nem állapítható meg egyértelműen, hogy pontosan mi okozta a balesetet. Az MKIF ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az utánfutó belengése rendkívül veszélyes helyzetet teremthet, különösen nagy sebességnél.

A pályatársaság szerint ilyen esetben a hirtelen kormánymozdulatok és az erőteljes fékezés tovább ronthatják a járműszerelvény stabilitását. Ha az utánfutó beleng, stabil kormányzással és fokozatos lassítással kell megpróbálni visszanyerni az irányítást.

Ezek a sebességhatárok érvényesek utánfutó vontatásakor

A pályatársaság arra is emlékeztetett, hogy az utánfutót vontató személygépkocsikra a megszokottnál alacsonyabb sebességhatárok vonatkoznak.

A megengedett legnagyobb sebesség:

Lakott területen belül: 50 km/óra

Lakott területen kívül, főúton: 70 km/óra

Autóúton és autópályán: 80 km/óra

Az MKIF hangsúlyozta, hogy utánfutó vontatásakor különösen fontos a megfelelő sebesség megválasztása és a szerelvény stabilitásának megőrzése.