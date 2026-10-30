A rendelkezésre álló adatok alapján 2026. október 30-án 13 óra 15 perc körül a Budapest III. kerület, Bécsi úton két személygépkocsi idáig tisztázatlan körülmények között összeütközött - közölte a rendőrség. A balesetben egy férfi elhunyt.

Halálos baleset történt a III. kerületben. Fotó: Mediaworks

A BRFK rendőrei helyszíni szemlét tartottak, és vizsgálták a baleset körülményeit. A helyszínelés idejére mindkét irányban lezárták a Bécsi utat, a forgalmat elterelték.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók az egyik autóból feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy embert, akit átadtak a mentőknek.

Újabb részletek derültek ki a halálos helikopter-balesetről

2026. október 29-én súlyos baleset történt az EUFOR békefenntartó missziójában, Bosznia-Hercegovinában. Egy helikopter zuhant le, a szerencsétlenségben többen meghaltak és sokan megsérültek. Az újabb információk szerint nőtt a helikopterbaleset halálos áldozatainak száma, és megszólalt egy magyar tábornok is, aki korábban az EUFOR parancsnoka volt.